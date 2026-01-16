A partir del 20 de enero multarán a conductores que no usen el chaleco reflectivo

Tegucigalpa, Honduras.- En los principales puntos de la capital, ver el ir y venir de cientos de motociclistas sin implementar la medida del chaleco reflectivo continúa siendo una realidad. Sin embargo, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que a partir de este martes 20 de enero se comenzarán las multas de 400 lempiras a los conductores que no porten su indumentaria de seguridad. Ricci Montoya, vocera de la institución vial, explicó a EL HERALDO que desde el anuncio de la medida se realizaron operativos de socialización a los conductores para implementar el chaleco. "Como Vialidad y Transporte realizamos la concientización y orientación a los motociclistas, pero ya recibimos instrucciones de nuestros superiores para finalmente comenzar el proceso de multas a las personas que incumplan con el uso del chaleco", explicó la funcionaria.

Colores permitidos

El artículo 1, numeral 28 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 29 de mayo de 2015 reza el «carácter obligatorio de la banda reflectora o cualquier otro distintivo anaranjado, rojo o blanco para los conductores y pasajeros de vehículos motorizados en dos o tres ruedas con motor fijo motorizado» Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ante eso, Montoya explicó a este rotativo que la ley se implemento diez años después de su publicación oficial debido al "preocupante incremento" de accidentes viales que involucraron a motociclistas hondureños. "Es permitido que los motociclistas utilicen los colores que manda la ley, pero se le recomienda que porten el chaleco anaranjado porque ese es el color de tránsito a nivel nacional", reveló.

Operativos

Ante la próxima implementación de multas, autoridades de la DNVT recomendaron a la población adquirir la implementaria reflectiva de los colores que permitidos, que puede variar entre chaleco o bandas reflectivas blancas, rojas o anaranjadas, según lo que manda la ley. Y aseguraron que realizarán operativos en diferentes puntos de Honduras, específicamente en los bulevares y colonias que registran más flujo vehícular. Por ejemplo, en el Distrito Central, los operativos se llevarán a cabo en la salida al sur y norte de la capital.

Incrementos

Representantes de los principales centros asistenciales del país aseguraron a EL HERALDO que ante la implementación del chaleco reflectivo, no se registran índices de disminución en las atenciones por accidentes viales. Por ejemplo, durante las primeras dos semanas del 2026, el Hospital Escuela reportó una ocupación del 100% en sus salas de emergencia, de los cuales, el 90% de los casos correspondía a accidentes de tránsito y, de ese total, el 85% involucraban motociclistas. "Aunque se implementó el uso obligatorio del chaleco reflectivo, las atenciones por accidentes se mantienen en los mismos niveles. Consideramos que las autoridades deben reforzar las campañas de concientización dirigidas a los conductores, ya que la incidencia de casos sigue igual o incluso podría ser mayor que en 2025”, apuntó Said Norales, vocero del Hospital Escuela. Por su parte, las autoridades de transporte explicaron que los chalecos responden a una medida de seguridad, y enfatizaron que "es responsabilidad de todos los hondureños conducir con precaución".

Incidencias