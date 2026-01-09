En estas zonas se realizan operativos de decomiso de vehículos mal estacionados

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realiza operativos en Tegucigalpa y Comayagüela para el decomiso de vehículos mal estacionados en las vías públicas, como parte de una estrategia para liberar espacios y mejorar la circulación en la capital.
Las acciones se desarrollan en puntos considerados críticos por la autoridad, donde el mal estacionamiento provoca congestionamientos, riesgos de accidentes y obstaculiza el paso de peatones y del transporte de emergencia.
A través de sus canales oficiales, la DNVT reiteró su compromiso con la seguridad vial. “Comprometidos con la seguridad vial, trabajando de manera permanente para proteger la vida, prevenir accidentes y garantizar un tránsito seguro y ordenado para todos”, publicó Tránsito en su página institucional.
Uno de los sectores intervenidos es la salida al oriente de la capital, a la altura de la colonia Villa Nueva, donde agentes realizaron ayer jueves 8 de enero inspecciones constantes y procedieron al decomiso de vehículos que incumplen las leyes de tránsito.
Este viernes 9 de enero se desarrollan operativos de liberación de vías públicas en la salida hacia Olancho, una zona de alto flujo vehicular donde el estacionamiento irregular es una queja recurrente de conductores.
Según la institución, estas medidas buscan garantizar la libre circulación vehicular y restablecer el orden en las principales vías de Tegucigalpa y Comayagüela, afectadas por el uso indebido del espacio público.
Las autoridades explicaron que muchos conductores utilizan calles y aceras como estacionamientos improvisados, lo que reduce carriles, genera embotellamientos y pone en riesgo la seguridad vial.
La Policía Nacional, a través de la DNVT, ejecuta estas operaciones en coordinación con otras instituciones del Estado, reforzando la presencia policial en zonas estratégicas.
Las autoridades detallaron que el objetivo principal es garantizar una circulación vehicular fluida y segura, especialmente en las salidas de la ciudad, donde diariamente transitan miles de automóviles particulares y unidades de transporte pesado.
La DNVT recordó que estas acciones se realizan conforme a la Ley de Tránsito, la cual sanciona el estacionamiento en lugares no permitidos cuando se pone en riesgo a las personas o se dificulta la movilidad.
El artículo 99, numeral 08, tipifica como falta menos grave estacionar un vehículo sin causa justificada en áreas prohibidas, como espacios exclusivos para personas con discapacidad, curvas, puentes, calles o aceras. Por esta falta se paga una multa de 400 lempiras.
Los vehículos son movilizados a los predios de la alcaldía capitalina en Las Palmas y la Antigua Penitenciaría en el centro histórico.
La institución hizo un llamado a los conductores a respetar la normativa vial y colaborar con los operativos, advirtiendo que los controles continuarán de forma permanente para recuperar el orden en las vías de la capital hondureña.