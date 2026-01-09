En estas zonas se realizan operativos de decomiso de vehículos mal estacionados

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realiza operativos en Tegucigalpa y Comayagüela para el decomiso de vehículos mal estacionados en las vías públicas, como parte de una estrategia para liberar espacios y mejorar la circulación en la capital. Las acciones se desarrollan en puntos considerados críticos por la autoridad, donde el mal estacionamiento provoca congestionamientos, riesgos de accidentes y obstaculiza el paso de peatones y del transporte de emergencia. A través de sus canales oficiales, la DNVT reiteró su compromiso con la seguridad vial. “Comprometidos con la seguridad vial, trabajando de manera permanente para proteger la vida, prevenir accidentes y garantizar un tránsito seguro y ordenado para todos”, publicó Tránsito en su página institucional. Uno de los sectores intervenidos es la salida al oriente de la capital, a la altura de la colonia Villa Nueva, donde agentes realizaron ayer jueves 8 de enero inspecciones constantes y procedieron al decomiso de vehículos que incumplen las leyes de tránsito.

Este viernes 9 de enero se desarrollan operativos de liberación de vías públicas en la salida hacia Olancho, una zona de alto flujo vehicular donde el estacionamiento irregular es una queja recurrente de conductores. Según la institución, estas medidas buscan garantizar la libre circulación vehicular y restablecer el orden en las principales vías de Tegucigalpa y Comayagüela, afectadas por el uso indebido del espacio público. Las autoridades explicaron que muchos conductores utilizan calles y aceras como estacionamientos improvisados, lo que reduce carriles, genera embotellamientos y pone en riesgo la seguridad vial. La Policía Nacional, a través de la DNVT, ejecuta estas operaciones en coordinación con otras instituciones del Estado, reforzando la presencia policial en zonas estratégicas. Las autoridades detallaron que el objetivo principal es garantizar una circulación vehicular fluida y segura, especialmente en las salidas de la ciudad, donde diariamente transitan miles de automóviles particulares y unidades de transporte pesado.