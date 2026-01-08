Alto porcentaje de motociclistas aún incumple uso de chaleco reflectivo

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de la reciente disposición de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) que obliga a los motociclistas a portar chaleco reflectivo como medida para reducir la incidencia de colisiones, el Distrito Central continúa registrando un cumplimiento parcial de la normativa. Así lo constató EL HERALDO en un recorrido por los principales puntos de mayor afluencia vehicular, como el anillo periférico, el Centro Histórico y la salida al sur de la capital, lo que evidenció que un alto número de motociclistas aún circula sin la indumentaria de seguridad exigida. En estos sectores, el contraste es evidente entre quienes ya portan la indumentaria de seguridad y aquellos conductores que continúan desplazándose sin el equipo obligatorio, pese a que la medida se encuentra vigente a nivel nacional. Ricci Montoya, vocera de la DNVT, explicó que la implementación de la normativa se encuentra actualmente en una etapa inicial, enfocada principalmente en la prevención y concientización. “La medida está en una fase preventiva, mediante operativos orientados a informar y permitir que los conductores se adapten a las nuevas disposiciones viales”, indicó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Estamos desarrollando campañas de prevención y concientización para orientar a los conductores sobre el uso obligatorio del chaleco, de modo que todos tengan pleno conocimiento de esta nueva medida”, afirmó la portavoz. Además, explicó que las autoridades no descartan que una vez concluido el período de socialización se intensifiquen los controles y se aplique la sanción a quienes incumplan la normativa, caracterizada por ser una multa de 400 lempiras.

Operativos

Como parte fundamental de los operativos, Montoya explicó que diferentes puntos del territorio nacional ya cuentan con autoridades viales —que durante tiempo indefinido— detendrán brevemente a los conductores que no porten consigo el chaleco de protección vial. “Todavía no tenemos instrucciones de nuestros superiores de cuándo vamos a iniciar aplicando la sanción, porque sabemos que somos un país donde muchas personas, lamentablemente, no cuentan con un trabajo estable o la economía para adquirir el chaleco”, explicó.

Escazes

Tras la implementación del chaleco de seguridad, motociclistas aseguraron a este rotativo que conseguir un chaleco reflectivo se tornó una misión complicada debido a la escasez en los principales puntos de venta. “Fui a diferentes ferreterías del anillo periférico y no encontré un solo chaleco, dicen que en estos días vuelven a traer, pero eso no evita que los operativos ya empezaron y nos pueden parar”, aseguró con inconformidad un motociclista capitalino. El entrevistado, además aseguró que ante el alta demanda de chalecos, los principales puntos de venta —como ferreterías y tiendas de variedades— ya registran como agotados los chalecos. "Aunque quiera comprar el chaleco no puedo, tengo que esperar a que estén disponibles, además, hay vendedores que los están vendiendo casi al doble del precio original", denunció el conductor. Ya que, sondeos de precios realizados por este rotativo apuntan que, el chaleco reflectivo ronda entre los 85 y 150 lempiras dependiendo del punto de venta. En distintas ferreterías ubicadas en el Anillo Periférico y Centro Histórico y, los chalecos se cotizan desde 85 lempiras, mientras que en puntos de reventa al sur de la capital, los precios rondan alcanzan los 150 lempiras.

Medidas