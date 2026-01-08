Alto porcentaje de motociclistas aún incumple uso de chaleco reflectivo

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de la reciente disposición de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) que obliga a los motociclistas a portar chaleco reflectivo como medida para reducir la incidencia de colisiones, el Distrito Central continúa registrando un cumplimiento parcial de la normativa.
Así lo constató EL HERALDO en un recorrido por los principales puntos de mayor afluencia vehicular, como el anillo periférico, el Centro Histórico y la salida al sur de la capital, lo que evidenció que un alto número de motociclistas aún circula sin la indumentaria de seguridad exigida.
En estos sectores, el contraste es evidente entre quienes ya portan la indumentaria de seguridad y aquellos conductores que continúan desplazándose sin el equipo obligatorio, pese a que la medida se encuentra vigente a nivel nacional.
Ricci Montoya, vocera de la DNVT, explicó que la implementación de la normativa se encuentra actualmente en una etapa inicial, enfocada principalmente en la prevención y concientización.
“La medida está en una fase preventiva, mediante operativos orientados a informar y permitir que los conductores se adapten a las nuevas disposiciones viales”, indicó.
“Estamos desarrollando campañas de prevención y concientización para orientar a los conductores sobre el uso obligatorio del chaleco, de modo que todos tengan pleno conocimiento de esta nueva medida”, afirmó la portavoz.
Además, explicó que las autoridades no descartan que una vez concluido el período de socialización se intensifiquen los controles y se aplique la sanción a quienes incumplan la normativa, caracterizada por ser una multa de 400 lempiras.
Operativos
Como parte fundamental de los operativos, Montoya explicó que diferentes puntos del territorio nacional ya cuentan con autoridades viales —que durante tiempo indefinido— detendrán brevemente a los conductores que no porten consigo el chaleco de protección vial.
“Todavía no tenemos instrucciones de nuestros superiores de cuándo vamos a iniciar aplicando la sanción, porque sabemos que somos un país donde muchas personas, lamentablemente, no cuentan con un trabajo estable o la economía para adquirir el chaleco”, explicó.
Escazes
Tras la implementación del chaleco de seguridad, motociclistas aseguraron a este rotativo que conseguir un chaleco reflectivo se tornó una misión complicada debido a la escasez en los principales puntos de venta.
“Fui a diferentes ferreterías del anillo periférico y no encontré un solo chaleco, dicen que en estos días vuelven a traer, pero eso no evita que los operativos ya empezaron y nos pueden parar”, aseguró con inconformidad un motociclista capitalino.
El entrevistado, además aseguró que ante el alta demanda de chalecos, los principales puntos de venta —como ferreterías y tiendas de variedades— ya registran como agotados los chalecos.
"Aunque quiera comprar el chaleco no puedo, tengo que esperar a que estén disponibles, además, hay vendedores que los están vendiendo casi al doble del precio original", denunció el conductor.
Ya que, sondeos de precios realizados por este rotativo apuntan que, el chaleco reflectivo ronda entre los 85 y 150 lempiras dependiendo del punto de venta.
En distintas ferreterías ubicadas en el Anillo Periférico y Centro Histórico y, los chalecos se cotizan desde 85 lempiras, mientras que en puntos de reventa al sur de la capital, los precios rondan alcanzan los 150 lempiras.
Medidas
De acuerdo a José Adonay Hernández, director de la DNVT, la medida responde a la necesidad urgente de mitigar los accidentes que involucran a todo el parque vehicular, especialmente en los principales puntos de flujo vehicular.
Por ejemplo, el 2025 cerró el año con más de 17 mil accidentes viales, de los cuales, autoridades afirman que, los motociclistas fueron la población más afectada.
Durante ese año, en el Distrito Central se registraron 6,623 accidentes de tránsito, con 825 personas lesionadas, de acuerdo con datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
En San Pedro Sula, la cifra refleja una disminución con 5,582 siniestros y 292 lesionados.
Mientras que, en lo que va del 2026, el Distrito Central ya registró 58 accidentes viales, lo que representa unos ocho accidentes diarios en la capital.
Ante la estabilidad de accidentes viales en los diferentes puntos del país, autoridades viales aseguraron que el chaleco debe ser usado en todo momento mientras se maneje la motocicleta, regla que también aplica el pasajero que se transporta en la unidad.
"Recomendamos a la población a que sean responsables, cumplan la normativa de la ley de tránsito, cuiden de su seguridad, conduzcan de forma responsable y no excedan los límites de velocidad", apuntaron.