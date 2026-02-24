Los Ángeles FC vs Real España EN VIVO: Horario, canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Ángeles FC están igualando 0-0 ante el Real España por el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf en la cancha del estadio BMO.
Min. 26 - Sa salva el Real España, pase filtrado por el centro de Boudri a Boyd que llegaba solo frente a portería pero el portero López logró desviarlo con el pie y mandarla al tiro de esquina.
Min. 22 - Real España controla al equipo local, los aurinegros tienen el balón pero sin mayor peligro para el área de LAFC.
Min. 6 - Bonita jugada por banda izquierda para el equipo local que logró el centro, la defensa del Real España rechaza y le queda a Eustaquio frente a portería pero su remate se fue arriba
Se juega el partido de vuelta entre Los Ángeles FC ante el Real España por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.
En el juego de ida que se realizó en la cancha del estadio Morazán en la ciudad de San Pedro Sula, el equipo de la MLS se impuso 6-1 como visitante ante los que dirige el costarricense Jeaustin Campos.
Alineaciones
Los Ángeles FC: 12- Thomas Hasal; 24- Hollingshead, 91- Tafari, 45- Nielsen, 65- Boudri; 21- Raposo, 66- Choiniere, 46- Eustaquio, 7- SON; 99- Denis Bouanga y 19- Boyd.
Real España: 22- Luis López; 28- Carlos Mejía, 19- Daniel Aparicio, 6- Devron García, 5- Franklin Flores; 44- Anfronit Tatum, 10- Jhow Benavídez, 14- Jack Baptiste, 8- Anthony García, 18- Darixon Vuelto; 30- Ángel Sayago.
El Real España llega como líder del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras, ahora a un partido con mucha diferencia en el resultado y categoricamente.
Hora y canal dónde ver partido EN VIVO
Hora: 9:06 PM
Canal: ESPN y Disney Plus