Los Ángeles FC vs Real España EN VIVO: Horario, canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Ángeles FC están igualando 0-0 ante el Real España por el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf en la cancha del estadio BMO.

Min. 26 - Sa salva el Real España, pase filtrado por el centro de Boudri a Boyd que llegaba solo frente a portería pero el portero López logró desviarlo con el pie y mandarla al tiro de esquina.

Min. 22 - Real España controla al equipo local, los aurinegros tienen el balón pero sin mayor peligro para el área de LAFC.

Min. 6 - Bonita jugada por banda izquierda para el equipo local que logró el centro, la defensa del Real España rechaza y le queda a Eustaquio frente a portería pero su remate se fue arriba

Se juega el partido de vuelta entre Los Ángeles FC ante el Real España por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el juego de ida que se realizó en la cancha del estadio Morazán en la ciudad de San Pedro Sula, el equipo de la MLS se impuso 6-1 como visitante ante los que dirige el costarricense Jeaustin Campos.