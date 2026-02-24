Real Madrid vs Benfica EN VIVO: Hora y canal dónde ver PARTIDO HOY EN DIRECTO

Desde la celebración del gran gol de Vinícius en Da Luz, en el minuto 50 de la ida, se desataron una serie de acontecimientos que afectan al espectáculo. La reacción del argentino Prestianni al baile del brasileño y su posterior reivindicación, en un momento dulce personal, señalando su nombre y dorsal de la camiseta. Las palabras que pronunció con la boca tapada con su camiseta. La activación del protocolo antiracismo del colegiado. El comportamiento de varios aficionados con gestos racistas. La expulsión de Mourinho.

Madrid, España .- Ensombrecido por un presunto capítulo de racismo, con la suspensión provisional de UEFA a Gianluca Prestianni por su enfrentamiento dialéctico con Vinícius tras el gol que pone en ventaja al Real Madrid (0-1), el recurso del Benfica y la ausencia de Jose Mourinho el día de su regreso al Santiago Bernabéu, llega la resolución de una eliminatoria de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones en la que el fútbol pasó a otro plano.

Donde el Real Madrid quiere volver a imponer el fútbol. El que le sitúa a un paso de los octavos de final, ronda en la que no falla desde la temporada 1996-97. Tras dejar una de sus mejores imágenes del curso en Da Luz, pero tirarla por tierra en El Sadar, donde se dejó un liderato de LaLiga que apenas fue capaz de sostener una semana.

Un capítulo que UEFA no pasa por alto. Un expediente abierto con la suspensión provisional a Prestianni, por el artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA por "comportamiento discriminatorio". Aunque el Benfica aumenta la presión con el viaje del jugador, cuya ausencia en el terreno de juego es una merma al nivel del equipo portugués, pero un alivio al clima que se podía respirar en el Santiago Bernabéu.

Con la motivación de las noches de 'Champions', un ambiente especial en el Bernabéu, el primer paso hacia el reto de la decimosexta lo tiene avanzado. Con la historia de su parte. Nunca perdió el Real Madrid ante un club portugués en su estadio (11 duelos, 10 victorias), y un once definido en el presente del que se cae por lesión Dean Huijsen.

No se recupera a tiempo el internacional español de su dolencia muscular en el gemelo y Antonio Rüdiger, que descansó para la cita en Pamplona, aumentará la jerarquía de una defensa a la que también regresa Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho.

En el resto no habrá cambios. Con Jude Bellingham aún lesionado, como Militao y Dani Ceballos. Sin Rodrygo, sancionado, no hay espacio en los planes de Álvaro Arbeloa para retoques. El músculo en un centro del campo con Tchouaméni, Camavinga y Fede Valverde. La libertad imaginativa para Arda Güler. La responsabilidad del gol sobre Vinícius y Kylian Mbappé.

Los delanteros han intercambiado el papel de referente los últimos encuentros. Cinco tantos en cuatro partidos de 'Vini', dando un paso al frente, recuperando el mejor de sus niveles con el trato que le ha concedido Arbeloa desde su llegada. Un bajón inesperado de Mbappé, condicionado por las molestias de rodilla que le merman. Dos partidos sin marcar del gran referente goleador. Superó un récord con sus 13 tantos en siete partidos en la fase de liga de la 'Champions'. y su reto es volver a superar la marca de Cristiano Ronaldo, los 17 en una edición.

Cualquier recibimiento que el madridismo tuviese en mente para Mourinho queda en el aire. Su regreso, casi trece años después al Bernabéu, lo condicionó con su expulsión por sus protestas airadas y reiteradas de la ida tras una falta en la que demandó la segunda amarilla a Vinícius. El Real Madrid aún no sabe si acudirá al estadio. Le tiene reservado un palco acristalado si no se queda en el hotel.

Su ausencia a pie de campo diezma al Benfica como la sanción al extremo argentino Prestianni, que apelará hasta última hora el conjunto lisboeta. Los encarnados siguen pensando en la remontada tras el 0-1 de la ida, por lo que en el partido de Liga del pasado fin de semana, Mourinho dio descanso a algunas de sus figuras, con el objetivo de que lleguen más frescos al Bernabéu.

Es el caso de mediocentro noruego Fredrik Aursnes, eje de la medular del Benfica y que tuvo descanso el sábado ante el AVS, al que derrotaron por 3-0. Todo apunta a que formará pareja en el centro del campo con el combativo internacional colombiano Richard Ríos, que ha recuperado la forma en los últimos días, tras un mes de baja por lesión.

El talento a la hora de construir el ataque recaerá sobre Rafa Silva, un experimentado media punta, que destaca por su calidad a la hora de manejar el esférico y que puede ser decisivo tanto en los metros finales como de enganche entre la medular, los extremos y el delantero centro Pavlidis.

El técnico, que no ofrece la rueda de prensa previa al partido, tarea que ha delegado en su segundo, João Tralhão, tiene, además, a su disposición a Sidny Cabral y Dodi Lukebakio, que sabe lo que es marcar al Real Madrid en su etapa en el Sevilla y que podría tener minutos en el Bernabéu tras salir recientemente de una lesión.