Congreso aprueba reformas a Ley Electoral sobre licencias e interinatos en el CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó con más de 90 votos el dictamen que reforma los artículos 14, 15 y 24 de la Ley Electoral, relacionados con las licencias no remuneradas y los interinatos en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La iniciativa contó con el respaldo de 49 diputados del Partido Nacional, 40 del Partido Liberal, uno de la Democracia Cristiana y dos del Partido Innovación y Unidad (PINU), lo que permitió alcanzar la mayoría requerida.

El dictamen fue elaborado por la Comisión Especial de Asuntos Electorales y recibió la adhesión del proyectista, el diputado liberal Jorge Cálix, quien respaldó el contenido final de la propuesta presentada ante el pleno.