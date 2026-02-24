Honduras acumula más de 1,000 casos de dengue en lo que va de 2026, según la OPS

Tegucigalpa, Honduras.-El dengue es la principal enfermedad transmitida por vectores en el país; y de acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Honduras cerró el 2025 con 17,368 casos. Los reportes de esta enfermedad, transmitida por el zancudo Aedes aegypti, se registraron con mayor incidencia en zonas urbanas como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Para este año, las autoridades sanitarias señalaron que hasta la semana epidemiológica cinco (del 26 de enero al 1 de febrero) el país acumuló un total de 1,051 personas que enfermaron.

Es decir que en promedio al menos 210 personas se contagiaron de dengue durante cada semana. Sin embargo, los casos que se registran este año representan una leve reducción del 27% respecto a las mismas semanas del 2025 cuando se contabilizaron 1,434 enfermos. Los registros que recabó la OPS indican que del total de casos de este año el 15.4% (162 casos) fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio; de esos 17 fueron diagnosticados como dengue grave. El resto de personas fueron diagnosticadas clínicamente, mediante los signos, síntomas, historia clínica y examen físico de los pacientes. Respecto a los casos que se registraron durante el 2025, la OPS indica que apenas el 2.75% (478) fueron diagnosticados mediante pruebas de laboratorio. Pese a la baja en el número de casos registrados este año, las autoridades insisten en que la población debe acudir a los centros de salud ante los primeros síntomas para evitar complicaciones, especialmente en niños y adultos mayores, quienes son considerados grupos de mayor riesgo. Recordaron que entre los síntomas más frecuentes del dengue se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y malestar general, aunque en los casos graves pueden presentarse complicaciones que requieren hospitalización.