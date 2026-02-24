Maratón del Saber lleva cuadernos a más de 130 niños del CEB Arturo Quezada

Tegucigalpa, Honduras.- Con sus rostros iluminados de alegría, cada niño del Centro de Educación Básica (CEB) Arturo Quezada, ubicado al oeste de Comayagüela, fue recibiendo su cuaderno Quick listo para escribir sus historias, dibujar esperanzas y comenzar nuevos sueños en este 2026.
Todos ordenados en fila y con sus uniformes impecables, dijeron “gracias de todo corazón” a la campaña Maratón del Saber impulsada por EL HERALDO al momento de recibir sus cuadernos nuevos.
Uno a uno, fueron pasando al frente y extendían sus manos con alegría al recibir su material lleno de hojas en blanco para llenarlo de palabras escritas, fórmulas matemáticas o dibujos que permitan a cada paso llegar a sus sueños.
Más de alguno, de forma sentimental, abrazó su cuaderno Quick contra su pecho como un tesoro donde se puede escribir cada pensamiento a futuro.
Los maestros ayudaron a repartir cada cuaderno organizando a los niños por grado, cuidando que ninguno se quedara sin el suyo, mientras el sol iluminaba cada rostro de los pequeños héroes de la educación.
Y es que la campaña Maratón del Saber 2026 dijo presente en el Centro Educativo Arturo Quezada, llevando esperanzas a través de la entrega de Cuadernos Quick, una empresa que apoya la educación de Honduras desde hace 23 años con compromiso y solidaridad. En medio de la entrega, el director del centro, Miguel Alonso Calix Zelaya, compartió su emoción.
“Primero le doy gracias a mi Padre Celestial por esta ayuda que ustedes nos han traído, porque no hay cosa más hermosa que la sonrisa de un niño al recibir algo que necesita para aprender y crecer en la vida”, expresó Cálix.
El docente destacó que esta donación es el resultado de la fe y la gestión realizada pensando siempre en el bienestar de sus estudiantes, quienes provienen en su mayoría de familias trabajadoras que hacen grandes esfuerzos por sostener la educación de sus hijos.
“Yo les dije a los niños que primeramente nuestro Padre Celestial nos iba a entregar estos cuadernos, y hoy podemos decir que ese sueño está cumplido gracias a ustedes, a EL HERALDO y a Cuadernos Quick”, añadió.
En total son 134 alumnos los que integran la matrícula actual del centro educativo y el kínder, quienes van todos los días a recibir el pan diario que los hace crecer en sabiduría.
“Estamos con 134 niños actualmente; siempre alguno se enferma o falta por diferentes razones, pero esperamos en Dios que la matrícula pueda aumentar y que más pequeños tengan acceso a una educación digna”, señaló.
La calidad de los materiales también fue resaltada durante la jornada. Los docentes coincidieron en que contar con útiles duraderos impacta directamente en el rendimiento y la motivación de los estudiantes.
“Nosotros ya hemos tenido la experiencia de trabajar con estos cuadernos y son de muy buena calidad; de mi parte invito a los padres de familia a que los adquieran porque son resistentes y adecuados para los niños”, afirmó el maestro.
Con 26 años al servicio de la educación, el director aseguró que cada gesto solidario deja huella en la comunidad escolar y fortalece la misión de formar ciudadanos responsables y soñadores.
“Mi respeto y mi cariño para ustedes y para los niños, que son para mí los seres más importantes que hay en la tierra; trabajar por ellos siempre valdrá la pena”, expresó con orgullo.
La presencia de la Maratón del Saber reafirma el compromiso de impulsar la educación en Honduras, demostrando que cuando empresa privada y medios de comunicación se unen, el impacto se multiplica en las aulas de clase.
“Muy agradecido sinceramente con esta donación y esperamos que esto les sirva bastante a los niños para su enseñanza y aprendizaje; estas acciones motivan y fortalecen nuestro trabajo diario”, puntualizó.
Mientras los pequeños hojeaban sus nuevos cuadernos, algunos ya imaginaban qué escribirían en la primera página: su nombre con letras grandes, un dibujo de su familia o la fecha de inicio de clases, como símbolo de un nuevo comienzo hacia sus sueños.
La Maratón del Saber 2026 volvió a sembrar esperanza en escuelas como la Arturo Quezada, recordando que cada hoja en blanco es una oportunidad y que invertir en educación es apostar por el futuro de Honduras.