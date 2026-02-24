Maratón del Saber lleva cuadernos a más de 130 niños del CEB Arturo Quezada

Tegucigalpa, Honduras.- Con sus rostros iluminados de alegría, cada niño del Centro de Educación Básica (CEB) Arturo Quezada, ubicado al oeste de Comayagüela, fue recibiendo su cuaderno Quick listo para escribir sus historias, dibujar esperanzas y comenzar nuevos sueños en este 2026.

Todos ordenados en fila y con sus uniformes impecables, dijeron “gracias de todo corazón” a la campaña Maratón del Saber impulsada por EL HERALDO al momento de recibir sus cuadernos nuevos.

Uno a uno, fueron pasando al frente y extendían sus manos con alegría al recibir su material lleno de hojas en blanco para llenarlo de palabras escritas, fórmulas matemáticas o dibujos que permitan a cada paso llegar a sus sueños.

Más de alguno, de forma sentimental, abrazó su cuaderno Quick contra su pecho como un tesoro donde se puede escribir cada pensamiento a futuro.

Los maestros ayudaron a repartir cada cuaderno organizando a los niños por grado, cuidando que ninguno se quedara sin el suyo, mientras el sol iluminaba cada rostro de los pequeños héroes de la educación.

Y es que la campaña Maratón del Saber 2026 dijo presente en el Centro Educativo Arturo Quezada, llevando esperanzas a través de la entrega de Cuadernos Quick, una empresa que apoya la educación de Honduras desde hace 23 años con compromiso y solidaridad. En medio de la entrega, el director del centro, Miguel Alonso Calix Zelaya, compartió su emoción.

“Primero le doy gracias a mi Padre Celestial por esta ayuda que ustedes nos han traído, porque no hay cosa más hermosa que la sonrisa de un niño al recibir algo que necesita para aprender y crecer en la vida”, expresó Cálix.

El docente destacó que esta donación es el resultado de la fe y la gestión realizada pensando siempre en el bienestar de sus estudiantes, quienes provienen en su mayoría de familias trabajadoras que hacen grandes esfuerzos por sostener la educación de sus hijos.

“Yo les dije a los niños que primeramente nuestro Padre Celestial nos iba a entregar estos cuadernos, y hoy podemos decir que ese sueño está cumplido gracias a ustedes, a EL HERALDO y a Cuadernos Quick”, añadió.