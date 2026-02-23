Maratón del Saber llega al Kinder Sandra Quiroz de Cordero de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Para cientos de niños, un cuaderno es mucho más que un conjunto de hojas: es un lienzo en blanco donde comienzan a trazarse los primeros sueños, una herramienta silenciosa que acompaña cada meta por alcanzar.
Bajo esa convicción, la campaña Maratón del Saber de EL HERALDO continúa impulsando oportunidades para la niñez hondureña, ya que cada libreta simboliza una puerta a la posibilidad concreta del aprendizaje y desarrollo de aquellos pequeños que con una sonrisa, iluminan los salones de clases y sostienen en sus manos la promesa de un mañana mejor.
La alegría se hizo presente en la colonia San Buenaventura, al norte de Comayagüela, en el Centro de Educación Prebásica Gubernamental Sandra Quiroz de Cordero.
El centro de estudios ubicado en las inmediaciones de la colonia San Francisco es la sede de la educación para 80 niños y niñas, que llenos de entusiasmo y esperanza recibieron más de 400 cuadernos Quick.
El reloj marcaba las 10:00 de la mañana cuando los pequeños llenos de energía gritaron con entusiasmo “Buenos días EL HERALDO”, señal de esperanza al recibir las coloridas libretas que se convertirán en un fiel testigo de su progreso educativo.
Las sonrisas ilusionadas al recibir cuadernos, que además de emanar un olor nuevo sinónimo de un nuevo comienzo, fueron el reflejo más auténtico de lo que representa apoyar la educación, respaldo, acompañamiento y confianza en la niñez hondureña.
Durante la jornada, la entrega de material escolar se transformó en una verdadera celebración que fue más allá del valor material; los cuadernos representan constancia, disciplina y el compromiso colectivo con la formación de las nuevas generaciones.
Las maestras, pilares fundamentales en la formación académica de los pequeños, reconocieron la importancia de esta iniciativa, y destacaron el esfuerzo que los padres de familia realizan para costear la educación de sus pequeños.
“Recibir cuadernos es de mucha ayuda para nosotros; representa una gran oportunidad para la educación de los niños y niñas. La mayoría de estudiantes proviene de hogares con escasos recursos y muchas necesidades", aseguró Carol Aragón, directora del centro educativo.
"Agradecemos profundamente a EL HERALDO y a Cuadernos Quick por esta iniciativa que fortalecerá significativamente el aprendizaje de los estudiantes”, aseguró.
Semillas del aprendizaje
Padres de familia manifestaron su alegría y tranquilidad al saber que sus hijos cuentan con herramientas esenciales para continuar su proceso educativo, reafirmando que cuando la sociedad se une en favor de la niñez, se siembran bases firmes para el desarrollo del país.
"Muchos pequeños se mueven a la escuela sin cuadernos, y recibir un lote de cuadernos, por más pequeño que sea; es un gesto que se agradece", aseguraron.
Por 23 años consecutivos, el Maratón del Saber se ha convertido en una iniciativa que regala la posibilidad de escribir historias llenas de sueños, metas y victorias para miles de niños del municipio de Francisco Morazán y sus alrededores.
Los útiles escolares llegan a los niños más necesitados del país que creen que el desarrollo escolar comienza por algo tan pequeño como un útil escolar.
El proyecto se realiza gracias a la generosidad de personas y empresas como Cuadernos Quick y el brazo solidario de Editorial Santillana.
¿Cómo sumarse a la campaña?
Para realizar sus donativos de útiles escolares, solo tiene que acercarse a las oficinas de EL HERALDO, ubicadas en la salida al sur, a 100 metros de Plaza Loarque, frente a Ferromax.
Se aceptan cuadernos, lápices, borradores, sacapuntas, colores, marcadores y materiales didácticos, que serán entregados directamente a los estudiantes de las escuelas beneficiadas.
Si necesita más información sobre cómo sumarse a la Maratón del Saber, puede comunicarse al teléfono 9940-0221 o enviar un mensaje de WhatsApp.