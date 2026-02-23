Maratón del Saber llega al Kinder Sandra Quiroz de Cordero de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Para cientos de niños, un cuaderno es mucho más que un conjunto de hojas: es un lienzo en blanco donde comienzan a trazarse los primeros sueños, una herramienta silenciosa que acompaña cada meta por alcanzar.

Bajo esa convicción, la campaña Maratón del Saber de EL HERALDO continúa impulsando oportunidades para la niñez hondureña, ya que cada libreta simboliza una puerta a la posibilidad concreta del aprendizaje y desarrollo de aquellos pequeños que con una sonrisa, iluminan los salones de clases y sostienen en sus manos la promesa de un mañana mejor.

La alegría se hizo presente en la colonia San Buenaventura, al norte de Comayagüela, en el Centro de Educación Prebásica Gubernamental Sandra Quiroz de Cordero.

El centro de estudios ubicado en las inmediaciones de la colonia San Francisco es la sede de la educación para 80 niños y niñas, que llenos de entusiasmo y esperanza recibieron más de 400 cuadernos Quick.

El reloj marcaba las 10:00 de la mañana cuando los pequeños llenos de energía gritaron con entusiasmo “Buenos días EL HERALDO”, señal de esperanza al recibir las coloridas libretas que se convertirán en un fiel testigo de su progreso educativo.

Las sonrisas ilusionadas al recibir cuadernos, que además de emanar un olor nuevo sinónimo de un nuevo comienzo, fueron el reflejo más auténtico de lo que representa apoyar la educación, respaldo, acompañamiento y confianza en la niñez hondureña.