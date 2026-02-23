Entre risas, Angélica Vale revela que sigue "soltera y sin vacunar"

Angélica Vale revela cómo se encuentra en la actualidad, unos meses después de que el mundo se enterara de que su matrimonio con el empresario Otto Padrón había llegado a su fin.
Fue a principios de noviembre de 2024 cuando documentos legales revelaron que Padrón había presentado una demanda de divorcio ante la Corte Superior de Los Ángeles el 4 de ese mes.
La noticia sacudió al medio artístico mexicano no solo por el desenlace en sí, sino también porque Vale confirmó que llevaba meses separada en silencio, cargando una realidad que aún no había podido publicar.
15 años de historia en común pesaban en esa revelación. La actriz y el empresario habían comenzado su relación a finales de 2008 y formaron una familia con dos hijos, Angélica, nacida en junio de 2012, y Daniel, nacido en 2014. Durante años, esa vida familiar fue uno de los pilares más visibles de la imagen pública de la artista.
Ahora, en entrevista con Televisa Espectáculos, y justo cuando retoma la conducción del programa "Juego de voces", Vale habló con su característico humor.
"Soltera y sin vacunar", respondió cuando le preguntaron cómo se encontraba, una frase que arrancó risas pero que escondía, debajo, algo mucho más genuino.
"Estoy en una etapa de mi vida muy hermosa, estoy muy tranquila, muy contenta conmigo. Estoy aprendiendo mucho, me estoy queriendo mucho, respetando mucho, y es algo que nunca había tenido tiempo y ahora estoy haciendo", declaró.
"He tenido tiempo para mí y para mis hijos, que son lo más importante en mi vida", dijo la actriz.
La propia Vale reconoció que durante la temporada anterior del programa que ahora retoma, ya estaba viviendo la ruptura puertas adentro, es decir, sin hacerlo público.
La diferencia entre entonces y ahora fue poder decirlo. "Al fin se los conté. Llevaba muchos meses queriéndolo decir, no sabían cómo había pasado, y creo que fue un momento de liberación", expresó.
La actriz cumplió 50 años en medio de toda esa tormenta mediática, y lejos de opacarse, llegó a esa cifra con una declaración que sus seguidoras recibieron como bandera propia.
"Vengo más segura, estoy muy contenta. Creo que se nota, muy tranquila, este ciclo pasado ha llegado con muchas bendiciones. Ojalá que siga así. Recuerden chicas, los 50 son los nuevos 40".