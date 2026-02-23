Miss J. Alexander, la icónica reina de la pasarela lucha por recuperar sus pasos

Amigos cercanos y allegados de Miss J. Alexander, el histórico entrenador de pasarela de America´s Next Top Model, lanzaron una campaña urgente a través de la plataforma GoFundMe, para ayudarle a costear los elevados gastos médicos y cuidados permanentes tras el derrame cerebral que sufrió a finales de 2022.
La iniciativa cobró fuerza luego de que el propio Miss J. rompiera el silencio sobre su delicado estado de salud en el documental Inside America’s Next Top Model, recientemente estrenado en Netflix. La crudeza de su testimonio reveló una realidad que sus seguidores desconocían.
De acuerdo con medios locales de EE UU, la meta de la recaudación es de 100,000 dólares. Fondo que sería destinado a cubrir servicios de rehabilitación, facturas hospitalarias y cuidados esenciales en su hogar, dado que el ícono de la moda no puede valerse por sí mismo. Hasta ahora, la campaña ha logrado reunir más de 4,500 dólares, apenas un 5% del objetivo final.
En la descripción del sitio de recaudación, los organizadores resaltan el legado de Alexander. "Durante años, el incomparable Miss J. Alexander llevó gracia, humor y un estilo inolvidable a nuestros hogares. Conocido por su calidez, ingenio y dedicación para elevar a los demás, ha sido una luz guía para modelos y fans. Hoy, Miss J. necesita nuestro apoyo", reza parte del texto.
Actualmente, Miss J. se encuentra confinado a una silla de ruedas debido a una parálisis que sus allegados esperan sea temporal, sumado a que su brazo derecho permanece inmóvil. La carga financiera para mantener su calidad de vida ha sido calificada como "abrumadora" por su círculo íntimo.
El calvario comenzó el 27 de diciembre de 2022, cuando fue encontrado inconsciente en su departamento por su sobrina. Tras el incidente cerebrovascular, el experto en moda pasó cinco semanas en coma. Al despertar, el panorama era desolador: había perdido la capacidad de moverse y hablar.
"No sabía dónde estaba, salvo que estaba en el hospital. Pasé cinco semanas en coma y no podía caminar ni hablar. Y pensé: ¿qué iba a hacer?", relató Miss J. con profunda emoción en el documental. Su estancia en centros médicos se prolongó por un año y cinco meses entre hospitalizaciones y terapias.
Durante ese largo proceso, su salud sufrió recaídas críticas. Según los organizadores de la campaña, Alexander enfrentó mini derrames cerebrales adicionales, convulsiones y cuatro hospitalizaciones de emergencia que complicaron su evolución, aunque logró recuperar el habla con el tiempo.
Uno de los momentos más conmovedores de su recuperación ha sido el reencuentro con sus antiguos compañeros de pantalla, Jay Manuel y Nigel Barker. El apoyo de sus "hermanos de cámaras" ha sido un pilar fundamental en su estado anímico.
"Fue emocional. Lloré. No me da vergüenza decir que lloré", confesó el juez de pasarela. "Luego, una vez que estuve en el hospital, Jay y Nigel vinieron a visitarme. Pensé en cómo solíamos hacer los programas juntos. Lloro porque simplemente los extraño mucho", añadió Miss J.
Por su parte, Jay Manuel ofreció una actualización esperanzadora sobre la evolución de su amigo en una entrevista con Entertainment Tonight. Aseguró que Alexander muestra signos de una fortaleza admirable. "J está más fuerte cada día. Hace fisioterapia todos los días. Puede levantarse de esa silla de ruedas. Ahora puede dar algunos pasos", afirmó Manuel.
Nigel Barker también se sumó a las palabras de aliento, destacando que, a pesar de las limitaciones físicas, la esencia del preparador de reinas sigue intacta. "No hay quien detenga a Miss J. La realidad es que Miss J. todavía tiene esa chispa", comentó el fotógrafo.
Mientras la recaudación continúa, la comunidad de la moda y sus seguidores en todo el mundo permanecen atentos a su evolución.
Mientras tanto, el reality sigue causando revuelo, sobre todo porque Miss J. reveló que Tyra Banks "todavía" no le ha ido a visitar.