Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en película

Lilly Collins de Emily a Audrey. La actriz encarnará a la leyenda de Hollywood Audrey Hepburn en una producción sobre la realización del clásico de 1961: "Desayuno con diamantes".
La película será una adaptación del libro "Quinta Avenida, 5 a.m.: Audrey Hepburn, desayuno con diamantes y el amanecer de la mujer moderna", de Sam Wasson.
Este es el primer relato sobre la creación de la cinta que marcó la trayectoria de la actriz como ícono cultural, de moda y estilo a nivel mundial, en la segunda mitad del siglo XX.
La película de Audrey Hepburn se ambienta a inicios de los años 60, y ahí ella interpreta a una mujer que cambia la moda, el cine y el sexo para siempre.
El guion estará a cargo de Alena Smith. Brian Grazer, Jeb Brody y Justin Wilkes producirán la película.
Lilly Collins pasará del estilo de "Emily en París" al estilo del Hollywood de mediados del siglo pasado, en la piel de una de las mujeres que definió la moda de esa época.
"Tras casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, por fin puedo compartir esto. Honrada y extasiada, no alcanzan para expresar lo que siento...", publicó la actriz en su cuenta de Instagram.
Aún se desconocen otros detalles de la película, como el elenco que la conforma y la fecha de estreno.
La intérprete aún sigue con Netflix en la exitosa serie de "Emily en París" que, tras estrenar su quinta temporada en diciembre, fue renovada para una sexta entrega.
Collins también estará como protagonista en una adaptación para cine de la muñeca Polly Pocket, producida por Amazon MGM.