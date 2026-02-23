Nick Reiner se declara no culpable del crimen de sus padres

La audiencia de arraigo estaba prevista para el 7 de enero, pero en esa fecha el abogado defensor Alan Jackson —quien ha representado a figuras como Harvey Weinstein y Kevin Spacey— anunció que se retiraba del caso por razones que, según él, la ética legal le impedía revelar. Al salir del juzgado aquel día, Jackson sí hizo una declaración que no pasó desapercibida: que, conforme a la ley de California, Nick Reiner no era culpable de asesinato. La frase abrió la puerta a especulaciones sobre la línea de defensa que se contemplaría, incluyendo la posibilidad de invocar la locura como argumento central.