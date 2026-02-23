Winona Ryder se suma al elenco de la tercera temporada de "Merlina"

Winona Ryder vuelve a ponerse bajo la dirección Tim Burton, esta vez en la tercera temporada de "Merlina". Ya es sabido que la actriz es una de las favoritas del director.
Ryder también vuelve a trabajar con Jenna Ortega, ya lo habían hecho en Beetlejuice, Beetlejuice, en la que Ryder es la mamá de Ortega.
Winona Ryder ha trabajado antes con Tim Burton, en las dos entregas de Beetlejuice, en "El joven manos de tijera" (1990) y en Frankenweenie (2012).
Burton dijo que está muy feliz de que Ryder se haya unido a "Merlina", "encaja a la perfección en este mundo (...) Y es una querida amiga. Siempre me siento afortunado de trabajar con ella".
Por otro lado, los creadores y showrunners de "Merlina", Al Gough y Miles Millar, dijeron que "en lo que respecta a los marginados, Winona Ryder es la mejor". Aunque no se sabe aún qué papel específico interpretará la actriz.
Gough y Millar recordaron la "legendaria colaboración" de la actriz con Tim Burton, y reconocieron que ese trabajo de ambos "ha definido a algunos de los personajes más inolvidables del cine. Nos encantó colaborar con ella en Beetlejuice Beetlejuice y estamos encantados de darle la bienvenida a Nevermore”.
Apenas en diciembre pasado Winona Ryder cerró su ciclo en Stranger Things, y Netflix ya la tiene de regreso pronto en esta nueva temporada de otra de sus series más populares hasta ahora.
Hasta el momento Ryder es la última incorporación al elenco de la serie, tras informarse que también se suma Eva Green, que interpretará a la hermana de Morticia Addams, Ophelia .
La serie está basada en personajes creados por Charles Addams. Gough, Millar y Burton son productores ejecutivos.
El rodaje de la tercera entrega será este año 2026, y se prevé su estreno para 2027, sin que Netflix haya anunciado una fecha en específico.