Maratón del Saber impulsa la educación con la entrega de 600 cuadernos en Santa Lucía

Tegucigalpa, Honduras.- En entornos marcados por la precariedad, donde el deseo por aprender supera las limitaciones materiales, asistir a las aulas de clases con mochilas casi vacías es para muchos niños, un desafío contra el tiempo. A 35 kilómetros al noreste de la capital, EL HERALDO dio inicio a la primera entrega de material escolar en el marco de la vigésima tercera edición de la campaña Maratón del Saber en la aldea Montaña Grande, ubicada en Santa Lucía, de Francisco Morazán. Mediante la esperanzadora campaña que apuesta por la educación hondureña, los estudiantes de la Escuela Marco Carías Reyes, ya esperaban en las aulas de clases llenos de sonrisas y esperanza. Cada pequeño recibió con emoción cuadernos Quick, útiles que representan un lienzo en blanco que dará a los estudiantes un espacio de aprendizaje, metas y aspiraciones. Además, durante la noble jornada se distribuyó 600 cuadernos pequeños estudiantes de dos centros educativos ubicados en diferentes puntos del municipio de Santa Lucía.

Sin embargo, los rostros de los pequeños iluminaron el salón de clases al sostener los cuadernos nuevos, reflejando sus emociones y esperanzas auténticas al imaginar su futuro en el camino de la educación. El acto se vio embellecido por la presencia de los docentes, que se posicionan como defensores y héroes de la educación hondureña, ya que reflejaron su emoción al visualizar las miradas ilusionadas de los menores al ante sus nuevas libretas de aprendizaje. “Estamos muy agradecidos con EL HERALDO y cuadernos Quick por brindar esta oportunidad a los niños y padres de familia, durante estas épocas los estudiantes acuden a la escuela con lo poco que tienen, y eso también significa mucho”, afirmó Yenni Ochoa, directora del centro educativo. Las palabras de la docente sintetizan el esfuerzo compartido entre familias, maestros, empresas e instituciones que creen en la educación como una puerta a nuevas oportunidades.

