Juticalpa vs Real España EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO

Juticalpa, Honduras.- El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional sigue en marcha y continúa entregando grandes enfrentamientos, sorpresas y buenos momentos en esta nueva edición del campeonato del fútbol hondureño.

Para la jornada 5, el balompié catracho tendrá un duelo de altura cuando Juticalpa reciba a Real España, un encuentro que promete emociones desde el primer minuto.

Juticalpa llega a este compromiso con la necesidad de sumar para seguir escalando posiciones en la tabla. El equipo ha mostrado mejoría en el arranque del Clausura 2026.

Por su parte, Real España, dirigido por Jeaustin Campos, buscará continuar con su buen momento en el inicio del Clausura. El equipo aurinegro ha demostrado contundencia en varias líneas y querrá aprovechar su visita para mantenerse firme en la cima del campeonato, con la intención de seguir liderando la competencia.

El equipo sampedrano llega a este duelo tras conseguir una importante victoria en el pasado clásico ante el Marathón, un resultado que le permitió reforzar su confianza y mantenerse como uno de los principales candidatos al título. En la tabla, Real España se ubica en el primer lugar, lo que añade presión para sostener su rendimiento y seguir sumando.

En cuanto a Juticalpa, el equipo viene de empatar ante el Génesis Policía Nacional, un resultado que dejó la sensación de que pudo haberse logrado más.