Honduras vs Bermudas EN VIVO: Hora y dónde ver partido del Premundial Sub-17 en directo

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección Sub-17 de Honduras tiene esta noche una cita con la historia. La Bicolor está encaminada a clasificar a la Copa del Mundo de Qatar, que se disputará en noviembre de este año, y depende de sí misma para sellar el boleto.

El contundente triunfo 4-2 del domingo ante Guyana fue determinante para que el equipo nacional quedara con un pie dentro del torneo. Ese resultado no solo le dio confianza al grupo, sino que también lo colocó como líder del grupo H en el momento clave de la eliminatoria.

Hoy, a las 7:00 de la noche en el estadio Francisco Morazán, Honduras se enfrentará a Bermudas, selección que marcha última con cero puntos. En el papel, la Bicolor parte como favorita, pero en el fútbol nada está escrito y el margen de error es mínimo.

El panorama es claro para los dirigidos por el “Patepluma” Merling Paz: si ganan o empatan, se asegurarán el primer lugar del grupo, ya que superaron a Guyana en el duelo directo, criterio que marca diferencia en caso de igualdad de puntos.

El formato también juega un papel importante. El ganador del grupo clasifica de manera directa a la Copa del Mundo. La no participación de Surinam, debido a problemas internos, dejó el grupo reducido a tres selecciones, lo que ha condicionado el desarrollo de la competencia.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Incluso existe un escenario en el que Honduras podría clasificar perdiendo por la mínima diferencia, dependiendo de la combinación de resultados. Sin embargo, el cuerpo técnico y los jugadores no quieren dejar nada al azar y apuntan a cerrar la eliminatoria con autoridad.

Más allá de lo matemático, esta generación quiere confirmar en la cancha que el proceso va por buen camino. El respaldo de la afición será clave para que los jóvenes futbolistas sientan que el país los acompaña en este paso decisivo.

Esta noche, el Morazán puede convertirse en el escenario donde Honduras Sub-17 selle su boleto a Qatar y dé otro golpe de ilusión al fútbol catracho.