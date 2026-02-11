Premundial Sub17: Selección anota 35 goles en tres juegos y primeros clasificados a Qatar 2026

El Premundial Sub17 de Concacaf está llegando a su fin y estas son las novedades que se han dado. Selección anota 35 goles en tres juegos, los primeros clasificados al Mundial de Qatar y, ¿qué pasa con Honduras?
Cuatro selecciones clasificaron al Mundial de Qatar del presente año, dichas clasificaciones se registraron el 10 de febrero. Panamá logró su boleto al derrotar 4-1 a Nicaragua y ganar los tres encuentros.
Haití dio el batacazo al derrotar 2-1 a Guatemala en Ciudad de Guatemala. Los haitianos estarán en el Mundial Sub17 por segunda vez consecutiva, además de estar en el Mundial mayor.
Estados Unidos consiguió su clasificación al empatar 1-1 ante República Dominicana. Ambas selecciones quedaron con 7 puntos, pero EE UU logró el pase por diferencia de goles.
Costa Rica empató ante Puerto Rico y ambos quedaron con 7 puntos, los ticos logrando el boleto por diferencia de goles ya que marcaron en los tres juegos un total de ¡35 goles! A Islas Vírgenes Británicas le habían ganado 26-0.
Guatemala fue ayer la gran decepción al caer ante Haití de local. En el último Premundial también fueron eliminados por Haití en territorio chapín en esta categoría.
Honduras buscará sellar hoy su boleto al Mundial de la categoría al recibir a Bermudas en San Pedro Sula. A la Bicolor le sirve el triunfo por cualquier marcador y hasta un empate para lograr el objetivo.
Jamaica se puede unir a las selecciones clasificadas al medirse ante su similar de Canadá. Por diferencia de goles la ventaja la tienen los jamaiquinos a quienes solo les bastará empatar.
México se medirá ante Trinidad y Tobago y tiene prácticamente sellado el boleto a la justa ya que han ganando todos sus juegos, mientras Trinidad perdió uno.
Finalmente Cuba puede concretar el batacazo al medirse ante su similar de Belice y de lograr la victoria estarán en la Copa del Mundo sobre El Salvador y Curazao. A partir de 2025, el Mundial Sub17 dejó de ser bienal para convertirse en una competición anual y se expandió de 24 a 48 equipos.