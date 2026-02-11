  1. Inicio
Premundial Sub17: Selección anota 35 goles en tres juegos y primeros clasificados a Qatar 2026

Este 11 de febrero se completarán los ochos clasificados de Concacaf al Mundial de Qatar

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 10:34
1 de 10

El Premundial Sub17 de Concacaf está llegando a su fin y estas son las novedades que se han dado. Selección anota 35 goles en tres juegos, los primeros clasificados al Mundial de Qatar y, ¿qué pasa con Honduras?

 Fotos: Cortesía redes/Concacaf
2 de 10

Cuatro selecciones clasificaron al Mundial de Qatar del presente año, dichas clasificaciones se registraron el 10 de febrero. Panamá logró su boleto al derrotar 4-1 a Nicaragua y ganar los tres encuentros.

 Foto: Cortesía Concacaf
3 de 10

Haití dio el batacazo al derrotar 2-1 a Guatemala en Ciudad de Guatemala. Los haitianos estarán en el Mundial Sub17 por segunda vez consecutiva, además de estar en el Mundial mayor.

Foto: Cortesía Concacaf
4 de 10

Estados Unidos consiguió su clasificación al empatar 1-1 ante República Dominicana. Ambas selecciones quedaron con 7 puntos, pero EE UU logró el pase por diferencia de goles.

Foto: Cortesía Concacaf
5 de 10

Costa Rica empató ante Puerto Rico y ambos quedaron con 7 puntos, los ticos logrando el boleto por diferencia de goles ya que marcaron en los tres juegos un total de ¡35 goles! A Islas Vírgenes Británicas le habían ganado 26-0.

Foto: Cortesía Concacaf
6 de 10

Guatemala fue ayer la gran decepción al caer ante Haití de local. En el último Premundial también fueron eliminados por Haití en territorio chapín en esta categoría.

Foto: Cortesía redes
7 de 10

Honduras buscará sellar hoy su boleto al Mundial de la categoría al recibir a Bermudas en San Pedro Sula. A la Bicolor le sirve el triunfo por cualquier marcador y hasta un empate para lograr el objetivo.

Foto: El Heraldo
8 de 10

Jamaica se puede unir a las selecciones clasificadas al medirse ante su similar de Canadá. Por diferencia de goles la ventaja la tienen los jamaiquinos a quienes solo les bastará empatar.

 Foto: Cortesía Concacaf
9 de 10

México se medirá ante Trinidad y Tobago y tiene prácticamente sellado el boleto a la justa ya que han ganando todos sus juegos, mientras Trinidad perdió uno.

Foto: Cortesía Concacaf
10 de 10

Finalmente Cuba puede concretar el batacazo al medirse ante su similar de Belice y de lograr la victoria estarán en la Copa del Mundo sobre El Salvador y Curazao. A partir de 2025, el Mundial Sub17 dejó de ser bienal para convertirse en una competición anual y se expandió de 24 a 48 equipos.

 Foto: Cortesía Concacaf
