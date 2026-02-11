  1. Inicio
Así es la nueva vida del CR7 hondureño tras dejar el fútbol: “Ahora trabajo de vender...”

Roger Casalegno, conocido como el CR7 hondureño, contó lo que hace ahora para ganarse la vida

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 07:28
Así es la nueva vida del CR7 hondureño tras dejar el fútbol: “Ahora trabajo de vender...”
¿Qué es de Roger Casalegno, el CR7 hondureño? Así es la nueva vida tras dejar el fútbol del joven que se hizo viral por decir que era el doble del futbolista portugués. ¿A qué se dedica?

 Fotos: Cortesía redes
Hace unos meses, Casalegno confesó que no estaba bien de salud mental y estaba en tratamiento en Tegucigalpa. Sin embargo, el CR7 hondureño actualizó qué es de su vida.

Foto: Cortesía redes Roger Casalegno
“Ahora trabajo de vender frutas”, dijo en uno de los videos el CR7 hondureño, quien radica en el departamento de Olancho.

 Foto: Cortesía redes Roger Casalegno
El hondureño sigue haciendo videos en su cuenta de TikTok y menciona que hace varios trabajos para poder subsistir.

Foto: Cortesía redes Roger Casalegno
Casalegno afirmó que el fútbol no le dejó para comer y con las redes tampoco le ha ido tan bien como él desearía.

Foto: Cortesía redes Roger Casalegno
Afirmó que se ha dedicado a realizar diversos trabajos en Olancho para poder comer, entre ellos la venta de frutas y repartición de agua.

Foto: Cortesía redes Roger Casalegno
Otro trabajo que ha comenzado a hacer es el de publicidad en municipios de Olancho, donde hace alianzas con negocios locales.

Foto: Cortesía redes Roger Casalegno
El CR7 hondureño precisó que todo negocio local en Olancho que quiere publicidad, puede buscarlo a él para dar pauta mediante sus redes sociales como TikTok.

Foto: Cortesía redes Roger Casalegno
En su videos mencionó que no solo se enfocará solamente en las redes sociales y se encuentra haciendo varios trabajos para salir adelante.

Foto: Cortesía redes Roger Casalegno
Roger Alexander Casalegno se hizo famoso hace varios años por denominarse como el Cristiano Ronaldo hondureño y buscó jugar profesional en clubes de primera y segunda división en Honduras.

 Foto: Cortesía redes Roger Casalegno
