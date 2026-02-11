Así es la nueva vida del CR7 hondureño tras dejar el fútbol: “Ahora trabajo de vender...”

¿Qué es de Roger Casalegno, el CR7 hondureño? Así es la nueva vida tras dejar el fútbol del joven que se hizo viral por decir que era el doble del futbolista portugués. ¿A qué se dedica?
Hace unos meses, Casalegno confesó que no estaba bien de salud mental y estaba en tratamiento en Tegucigalpa. Sin embargo, el CR7 hondureño actualizó qué es de su vida.
“Ahora trabajo de vender frutas”, dijo en uno de los videos el CR7 hondureño, quien radica en el departamento de Olancho.
El hondureño sigue haciendo videos en su cuenta de TikTok y menciona que hace varios trabajos para poder subsistir.
Casalegno afirmó que el fútbol no le dejó para comer y con las redes tampoco le ha ido tan bien como él desearía.
Afirmó que se ha dedicado a realizar diversos trabajos en Olancho para poder comer, entre ellos la venta de frutas y repartición de agua.
Otro trabajo que ha comenzado a hacer es el de publicidad en municipios de Olancho, donde hace alianzas con negocios locales.
El CR7 hondureño precisó que todo negocio local en Olancho que quiere publicidad, puede buscarlo a él para dar pauta mediante sus redes sociales como TikTok.
En su videos mencionó que no solo se enfocará solamente en las redes sociales y se encuentra haciendo varios trabajos para salir adelante.
Roger Alexander Casalegno se hizo famoso hace varios años por denominarse como el Cristiano Ronaldo hondureño y buscó jugar profesional en clubes de primera y segunda división en Honduras.