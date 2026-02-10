  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf

Los Albos llegan a la Ciudad de México con una pesada loza y en busca de la remontada en la serie, tras haber caído por marcador de 1-2 en el juego de ida

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 14:36
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
1 de 19

Te mostramos el 11 titular que usaría Eduardo Espinel en Olimpia en busca de la remontada ante el América en la Concacaf Champions Cup.

Fotos: EL HERALDO.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
2 de 19

Olimpia tendrá este miércoles una cita histórica cuando visite al América de México por el juego de vuelta de la primera fase de la Concacaf Champions Cup.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
3 de 19

Los Albos llegan a la Ciudad de México con una pesada loza y en busca de la remontada en la serie, tras haber caído por marcador de 1-2 en el juego de ida.

Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
4 de 19

Este es el 11 titular del técnico Eduardo Espinel para buscar sacar la victoria y el pase a la siguiente fase en el torneo de Concacaf.

Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
5 de 19

PORTERO: Édrick Menjívar realizó un tremendo partidazo en la ida de la primera ronda de la Champions de Concacaf.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
6 de 19

LATERAL DERECHO: Kevin Güity es el titular en el costado derecho de Olimpia. El futbolista jugó carrilero en el partido de ida.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
7 de 19

DEFENSA: El zaguero uruguayo Emanuel Hernández es el amo y señor de la zaga de los leones.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
8 de 19

DEFENSA: Clinton Bennett es una de las piezas importantes que tiene Olimpia para el choque de vuelta ante el América en la primera ronda de la Concacaf.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
9 de 19

LATERAL IZQUIERDO: En el costado izquierdo podría haber un cambio. Elison Rivas entraría en la titularidad del león.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
10 de 19

VOLANTE: Agustín Mulet será el contención de Olimpia en el choque de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
11 de 19

VOLANTE: Edwin Rodríguez será titular ante el América en el partido de vuelta en Ciudad de México.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
12 de 19

VOLANTE: Jorge Álvarez es el hombre más importante que tiene Olimpia y será importante para buscar la remontada en el choque de vuelta.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
13 de 19

VOLANTE: Tirado al costado izquierdo aparecerá José Mario Pinto, quien le dio la asistencia en el golazo de Jorge Álvarez.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
14 de 19

DELANTERO: Sin duda, Jorge Benguché fue la gran figura de Olimpia en la ida de la primera ronda de la Champions de Concacaf.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
15 de 19

DELANTERO: Yustin Arboleda ya está recuperado y sería uno de los cambios en el planteamiento de Eduardo Espinel.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
16 de 19

OPCIONES: Edwin Lobo es la otra opción que tiene Olimpia por el costado derecho.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
17 de 19

OPCIONES: Félix García es uno de los nuevos refuerzos que tiene Olimpia para el Clausura y la Champions de Concacaf.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
18 de 19

OPCIONES: Jerry Bengtson tuvo minutos en el partido de ida del repechaje rumbo a octavos de final de la Champions de Concacaf.
Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf
19 de 19

DEFENSA: Facundo Queiroz arrancó en el 11 titular del primer partido, pero sería uno de los sacrificados para el juego de vuelta.
Cargar más fotos