Con varios cambios: El 11 titular que usará Olimpia en busca de remontar al América en Concacaf

Te mostramos el 11 titular que usaría Eduardo Espinel en Olimpia en busca de la remontada ante el América en la Concacaf Champions Cup.
Olimpia tendrá este miércoles una cita histórica cuando visite al América de México por el juego de vuelta de la primera fase de la Concacaf Champions Cup.
Los Albos llegan a la Ciudad de México con una pesada loza y en busca de la remontada en la serie, tras haber caído por marcador de 1-2 en el juego de ida.
Este es el 11 titular del técnico Eduardo Espinel para buscar sacar la victoria y el pase a la siguiente fase en el torneo de Concacaf.
PORTERO: Édrick Menjívar realizó un tremendo partidazo en la ida de la primera ronda de la Champions de Concacaf.
LATERAL DERECHO: Kevin Güity es el titular en el costado derecho de Olimpia. El futbolista jugó carrilero en el partido de ida.
DEFENSA: El zaguero uruguayo Emanuel Hernández es el amo y señor de la zaga de los leones.
DEFENSA: Clinton Bennett es una de las piezas importantes que tiene Olimpia para el choque de vuelta ante el América en la primera ronda de la Concacaf.
LATERAL IZQUIERDO: En el costado izquierdo podría haber un cambio. Elison Rivas entraría en la titularidad del león.
VOLANTE: Agustín Mulet será el contención de Olimpia en el choque de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes.
VOLANTE: Edwin Rodríguez será titular ante el América en el partido de vuelta en Ciudad de México.
VOLANTE: Jorge Álvarez es el hombre más importante que tiene Olimpia y será importante para buscar la remontada en el choque de vuelta.
VOLANTE: Tirado al costado izquierdo aparecerá José Mario Pinto, quien le dio la asistencia en el golazo de Jorge Álvarez.
DELANTERO: Sin duda, Jorge Benguché fue la gran figura de Olimpia en la ida de la primera ronda de la Champions de Concacaf.
DELANTERO: Yustin Arboleda ya está recuperado y sería uno de los cambios en el planteamiento de Eduardo Espinel.
OPCIONES: Edwin Lobo es la otra opción que tiene Olimpia por el costado derecho.
OPCIONES: Félix García es uno de los nuevos refuerzos que tiene Olimpia para el Clausura y la Champions de Concacaf.
OPCIONES: Jerry Bengtson tuvo minutos en el partido de ida del repechaje rumbo a octavos de final de la Champions de Concacaf.
DEFENSA: Facundo Queiroz arrancó en el 11 titular del primer partido, pero sería uno de los sacrificados para el juego de vuelta.