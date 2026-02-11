Oficial: Este será el castigo que recibirá Lavallén por polémica en el Real España vs Marathón

San Pedro Sula, Honduras.- El técnico argentino Pablo Lavallén ha sido castigado con cuatro partidos sin poder dirigir, luego de los incidentes registrados en el reciente clásico sampedrano entre Marathón y Real España, un encuentro que termina envuelto en polémica y tensión.

La Comisión de Disciplina determina la sanción tras analizar el informe arbitral y los acontecimientos que se suscitan al finalizar el compromiso como la picante conferencia de prensa donde el estratega verdolaga protagoniza fuertes reclamos.