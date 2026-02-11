Oficial: Este será el castigo que recibirá Lavallén por polémica en el Real España vs Marathón

San Pedro Sula, Honduras.- El técnico argentino Pablo Lavallén ha sido castigado con cuatro partidos sin poder dirigir, luego de los incidentes registrados en el reciente clásico sampedrano entre Marathón y Real España, un encuentro que termina envuelto en polémica y tensión.
La Comisión de Disciplina determina la sanción tras analizar el informe arbitral y los acontecimientos que se suscitan al finalizar el compromiso como la picante conferencia de prensa donde el estratega verdolaga protagoniza fuertes reclamos.
El clásico quedó marcado luego de la polémica por la invalidación del gol de Carlos "Chuy" Pérez donde la asistente Lourdes Noriega sancionó fuera de juego, que finalmente no existió.
Con este castigo, Lavallén no podrá estar en el área técnica durante los próximos cuatro compromisos de la Liga Nacional, lo que representa una baja sensible en un tramo clave del torneo. El argentino tampoco tendrá permitido el ingreso a los estadios mediante dure la sanción interpuesta. La multa que recibió fue de 20 mil lempiras.
Esta acción desencadenó una serie de declaraciones donde la presidencia de Marathón hizo un fuerte cuestionamiento contra la Comisión de Arbitraje, además de arremeter contra Benigno Pineda y solicitar el VAR de inmediato.