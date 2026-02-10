Presidente de Liga Nacional revela cuándo llega el VAR a Honduras y su opinión de polémica arbitral

Tegucigalpa, Honduras.- Con la polémica latente por el clásico sampedrano entre Marathón y Real España, el presidente de la Liga Nacional, Jorge Herrera, lamentó los errores cometidos por la cuarteta arbitral durante el partido y adelantó que esperan la llegada al país del equipo que será utilizado para la instalación del sistema VAR en Honduras. Herrera señaló que tras haber negociado con una empresa española, el equipo saldrá del país ibérico el 16 de febrero y una vez en territorio hondureño procederán a realizar los primeros partidos piloto con videotecnología antes implementarlo en compromisos de la división hondureña. Asimismo, reconoció que ya realizaron las mejoras solicitadas por la compañía encargada en ciertos estadios de la Liga.

"El VAR lleva un procedimiento. Primero tuvimos que obtener la autorización de la Federación, luego la FFH envió carta a FIFA, haciendo la solicitud que nosotros habíamos hecho, nos dieron respuesta, mandamos la compañía que nos iba a prestar el servicio, firmamos el contrato, dimos el anticipo, vino la compañía a revisar los estadios, pidieron hacer mejoras en ciertos estadios y ya se hicieron las mejoras", mencionó el presidente de la Liga Nacional en entrevista con Deportes TVC. "Teníamos previsto que el equipo saliera de España entre el 12 y 13, pero sale hasta el 16, nosotros lo esperábamos antes. Ya cuando venga a Honduras se harán partidos de práctica (con el VAR), una charla que se va a dar y luego se va a dar el funcionamiento del VAR en Honduras. Tuvimos algún retraso en el cruce de notas con FIFA y luego esto no es tan sencillo porque es una compañía extranjera la que hay que contratar para aplicar esta nueva tecnología", agregó. Jorge Herrera lamentó la tardanza en la implementación de la tecnología arbitral en la primera división del fútbol hondureño, remarcando que esta herramienta sería útil para evitar polémicas como la vivida en el clásico sampedrano.

Polémica en el clásico