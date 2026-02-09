La grave sanción que recibiría Pablo Lavallén por encarar a árbitros en el Marathón vs Real España

San Pedro Sula, Honduras.- El estadio Yankel Rosenthal vivió una tarde polémica con el clásico entre Marathón ante Real España, que se pintó de aurinegro, pero quien se llevó los reflectores sobre el tema futbolístico fue la terna arbitral comandada por Jefferson Escobar. Tras el pitazo final, el técnico argentino, Pablo Lavallén fue a encarar a los jueces del encuentro por las decisiones tomadas. El estratega, de manera airada, les mostró con su celular el gol que marcó Carlos ‘Chuy’ Pérez y que fue mal anulada por una posición adelantada.

El tema no terminó ahí porque en conferencia de prensa el sudamericano explotó contra el arbitraje, situación que el Código de Disciplina de la FFH considera como una infracción severa. "Yo no me callo. Los árbitros nos echarán porque vamos a hablar con la verdad y vamos a mostrar imágenes con la verdad. Yo pido una fuerte sanción si se comprueba, si tienen el coraje de comprobar, que dos jugadas te arruinan un partido y te arruinan un campeonato", fueron parte de las declaraciones de Lavallén. Siguió: "Basta por el fútbol hondureño. Esta gente hace que el fútbol hondureño sea mediocre. Esta gente hace que el fútbol hondureño no vaya a un Mundial. Esta gente es la que hay que remover del fútbol hondureño porque es incapaz, o peor aún, porque actúa de forma premeditada o parcial".

Castigo a Pablo Lavallén

Por la expulsión debido a conducta incorrecta frente a los oficiales de partido (confrontar a los árbitros): El Artículo 49, numeral 1, establece que toda persona expulsada directamente será sancionada con tres (3) partidos por conducta antideportiva contra un oficial de partido. Mientras que por la picante conferencia de prensa en contra del arbitraje (incitación a la hostilidad o a la violencia): El Artículo 53, numeral 1, indica que un oficial que públicamente vierta declaraciones, expresiones o ejecute acciones en deshonra, descrédito o menosprecio contra árbitros, la FFH y sus miembros, las Ligas, las comisiones de FFH y en general contra cualquier oficial antes, durante o después de un partido, será sancionado con una suspensión de cuatro (4) juegos como mínimo y prohibición de acceso a estadios por el mismo periodo.

Considerando ambas infracciones, el castigo mínimo en cuestión de partidos que le caería al técnico Pablo Lavallén sería de cuatro a cinco (4-5) partidos de suspensión, además de la prohibición de acceso a estadios por el mismo periodo y una multa máxima de 30,000 lempiras. La Comisión Nacional de Disciplina podría incrementar esta sanción si las circunstancias lo ameritan.

