  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Qué fue del "Pescado" Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión

Desde su captura, miles de hondureños han dado seguimiento constante a su situación dentro del sistema penitenciario

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 10:14
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
1 de 21

Te contamos la actualidad del exfutbolista Óscar “Pescado” Bonilla, tras haber sido encarcelado por grave delito.

 Foto: Cortesía.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
2 de 21

El caso del exfutbolista hondureño Óscar “Pescado” Bonilla continúa siendo uno de los más recordados en el ámbito deportivo y judicial del país.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
3 de 21

Bonilla, quien tuvo una destacada trayectoria en el fútbol nacional, fue condenado a prisión tras ser hallado culpable en un proceso legal, relacionado al tráfico de drogas, que cambió por completo el rumbo de su vida.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
4 de 21

Desde su captura, miles de hondureños han dado seguimiento constante a su situación dentro del sistema penitenciario.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
5 de 21

Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando el exjugador fue víctima de una golpiza durante un problema registrado en el centro penal de Támara.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
6 de 21

El incidente encendió las alarmas, ya que se reportó que el "Pescado" sufrió lesiones que requirieron atención médica.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
7 de 21

Con el paso del tiempo, el exfutbolista logró recuperarse física y emocionalmente tras el violento episodio vivido en prisión.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
8 de 21

Meses después, volvió a ser noticia al aparecer participando activamente en un torneo de fútbol organizado entre los privados de libertad en la cárcel de Támara.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
9 de 21

Las imágenes difundidas mostraron a Bonilla jugando con normalidad, lo que evidenció una notable recuperación y adaptación a su nueva realidad.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
10 de 21

Según reportes, el exjugador mantiene una conducta tranquila y sin problemas disciplinarios dentro del centro penal.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
11 de 21

Actualmente, Óscar “Pescado” Bonilla cumple su condena de 11 años conforme a lo establecido por las autoridades hondureñas, sin privilegios especiales.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
12 de 21

En su día a día, el exfutbolista recibe visitas frecuentes de familiares y amigos cercanos, quienes le brindan apoyo emocional.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
13 de 21

Incluso, un grupo de exfutbolistas hondureños realizó una visita discreta para acompañarlo y mostrarle solidaridad en este proceso.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
14 de 21

En el ámbito judicial, también trascendió que uno de los socios del exjugador fue capturado en territorio nicaragüense.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
15 de 21

Ricky Wendell Juárez fue entregado posteriormente a las autoridades de Honduras para responder ante la justicia por los mismos hechos.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
16 de 21

En las últimas horas, uno de los amigos de Bonilla, el exfutbolistas Dani Turcios, se pronunció públicamente y reveló más detalles sobre la situación del "Pescado".
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
17 de 21

“Es un gran amigo, me ha dolido mucho lo que le ha pasado, pero son historias de vida y sé que va a aprender”, expresó el exseleccionado nacional.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
18 de 21

Turcios añadió que Bonilla “es una persona muy inteligente y ante todo es un gran ser humano, un tipazo y una gran persona”.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
19 de 21

“Vamos a volver a ver a esa persona jovial y alegre, pero con una lección aprendida, eso es lo que esperamos”, afirmó.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
20 de 21

Fue el mismo Dani quién también reveló que un grupo de cuatro excompañeros tuvo la oportunidad de visitarlo, aunque todo se manejó con total discreción.
¿Qué fue del Pescado Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión
21 de 21

Hoy, Óscar “Pescado” Bonilla lleva una vida tranquila dentro de la prisión, enfocado en cumplir su condena, aprender de lo vivido y reconstruir su camino personal.
Cargar más fotos