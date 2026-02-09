¿Qué fue del "Pescado" Bonilla? Amigo cercano revela cómo es la nueva vida del exjugador en prisión

Te contamos la actualidad del exfutbolista Óscar “Pescado” Bonilla, tras haber sido encarcelado por grave delito.
El caso del exfutbolista hondureño Óscar “Pescado” Bonilla continúa siendo uno de los más recordados en el ámbito deportivo y judicial del país.
Bonilla, quien tuvo una destacada trayectoria en el fútbol nacional, fue condenado a prisión tras ser hallado culpable en un proceso legal, relacionado al tráfico de drogas, que cambió por completo el rumbo de su vida.
Desde su captura, miles de hondureños han dado seguimiento constante a su situación dentro del sistema penitenciario.
Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando el exjugador fue víctima de una golpiza durante un problema registrado en el centro penal de Támara.
El incidente encendió las alarmas, ya que se reportó que el "Pescado" sufrió lesiones que requirieron atención médica.
Con el paso del tiempo, el exfutbolista logró recuperarse física y emocionalmente tras el violento episodio vivido en prisión.
Meses después, volvió a ser noticia al aparecer participando activamente en un torneo de fútbol organizado entre los privados de libertad en la cárcel de Támara.
Las imágenes difundidas mostraron a Bonilla jugando con normalidad, lo que evidenció una notable recuperación y adaptación a su nueva realidad.
Según reportes, el exjugador mantiene una conducta tranquila y sin problemas disciplinarios dentro del centro penal.
Actualmente, Óscar “Pescado” Bonilla cumple su condena de 11 años conforme a lo establecido por las autoridades hondureñas, sin privilegios especiales.
En su día a día, el exfutbolista recibe visitas frecuentes de familiares y amigos cercanos, quienes le brindan apoyo emocional.
Incluso, un grupo de exfutbolistas hondureños realizó una visita discreta para acompañarlo y mostrarle solidaridad en este proceso.
En el ámbito judicial, también trascendió que uno de los socios del exjugador fue capturado en territorio nicaragüense.
Ricky Wendell Juárez fue entregado posteriormente a las autoridades de Honduras para responder ante la justicia por los mismos hechos.
En las últimas horas, uno de los amigos de Bonilla, el exfutbolistas Dani Turcios, se pronunció públicamente y reveló más detalles sobre la situación del "Pescado".
“Es un gran amigo, me ha dolido mucho lo que le ha pasado, pero son historias de vida y sé que va a aprender”, expresó el exseleccionado nacional.
Turcios añadió que Bonilla “es una persona muy inteligente y ante todo es un gran ser humano, un tipazo y una gran persona”.
“Vamos a volver a ver a esa persona jovial y alegre, pero con una lección aprendida, eso es lo que esperamos”, afirmó.
Fue el mismo Dani quién también reveló que un grupo de cuatro excompañeros tuvo la oportunidad de visitarlo, aunque todo se manejó con total discreción.
Hoy, Óscar “Pescado” Bonilla lleva una vida tranquila dentro de la prisión, enfocado en cumplir su condena, aprender de lo vivido y reconstruir su camino personal.