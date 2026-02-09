Preocupación en el periodismo deportivo: Famoso mexicano atraviesa grave enfermedad

Preocupación en México por el delicado estado de salud que atraviesa Martinoli, reconocido periodista deportivo azteca que ha realizado múltiples coberturas en Honduras.
Martinoli es un reconocido narrador mexicano y popular por su estilo de relatar en los partidos de la Liga MX y selección.
Cabe destacar, que por su humor y peculiar estilo, es uno de los favoritos entre la afición mexicana y de la región.
Por lo cual, es uno de los más esperados en cada duelo de la Liga MX. Sin embargo, el famoso narrador ha estado ausente en recientes juegos, lo cual ha generado preocupación.
El último fue el de Mazatlán y Chivas, juego donde Martinoli estaría narrando, pero finalmente su lugar lo tomó fue César Castro.
Debido a este cambio de último momento, la afición consultó qué había pasado con Christian Martinoli y la razón de su ausencia en el partido.
Y es que, esta no fue la primera vez, ya que antes no se presentó para un amistoso entre México y Bolivia el pasado 25 de enero.
En ese entonces, informó que había estado ausente por problemas estomacales tras "haber comido sushi". Pero la situación volvió a suceder, siendo la segunda consecutiva.
David Medrano en transmisión, expresó que Martinoli “se nos está cayendo a pedazos”, en tono de broma. Más tarde salió a referirse al tema y a dar una explicación.
En declaraciones dadas por MedioTiempo, Medrano aclaró que su ausencia fue nuevamente por salud, pero fue un malestar que lo hizo ser baja de última hora en el reciente juego de Liga MX.
"Christian estuvo con nosotros en Azteca y se sintió mal, no se sentía bien antes de arrancar el partido", comenzó explicando Medrano.
Y agregó: "Intentó y al no sentirse bien tomamos la decisión entre la gente de producción, Luis, Jorge, el propio Christian y un servidor que fuera a casa a recuperarse".
Esta decisión tomó por sorpresa a muchos seguidores y algunos se preocuparon por su salud: "Primero Dios va a estar bien. Y pronto lo escuchamos en las transmisiones de FUT Azteca".
“Espero que Martinoli se encuentre bien de salud. Se necesitan más narradores en caso que se llegue a ausentar”, "Nada contra Cesarin, pero si faltas Martina", son otros de los comentarios que ha recibido en redes sociales.
De momento, el narrador no se ha pronunciado sobre su reciente ausencia y se espera que Martinoli se reincorpore nuevamente a los encuentros. El narrador es uno de los más queridos en la región.