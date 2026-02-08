¿Quién es Ann Michael Maye, la esposa del quarterback de los Patriots?

Drake y Ann están casados desde junio de 2025 y actualmente son una de las parejas más queridas de la NFL. Aquí más detalles de su relación.
Nacida con el nombre de Ann Michael Hudson el 11 de agosto de 2003 en Huntersville, Carolina del Norte, Maye creció en una familia con raíces deportivas: su padre jugó fútbol americano universitario y su hermano también estuvo vinculado al deporte.
Ann Michael y Drake Maye se conocieron desde muy jóvenes: comenzaron a salir cuando tenían alrededor de 12 años, y su relación se mantuvo a lo largo de toda su adolescencia y juventud.
La pareja asistió juntos a la University of North Carolina at Chapel Hill (UNC), donde Ann Michael se graduó en mayo de 2025 con un título en Administración de Empresas, con especializaciones en emprendimiento y gestión de conflictos.
Tras la universidad, Ann Michael ha logrado construir una presencia sólida en redes sociales, en especial en TikTok, donde comparte contenido de estilo de vida, moda, recetas y momentos de su día a día, acumulando cientos de miles de seguidores.
Su popularidad creció de forma notable con su serie navideña de repostería llamada “Bakemas”, en la que publicaba una receta diferente cada día durante las festividades, lo que la llevó a lanzar un espacio televisivo propio.
Ese proyecto evolucionó a su programa “Beyond Bakemas” en NBC Sports Boston, donde combina su pasión por la cocina con invitados del mundo deportivo y mediático, expandiendo así su marca personal más allá de las redes sociales.
Como esposa de Drake Maye, Ann Michael ha sido una presencia visible en los estadios y eventos importantes de los Patriots, apoyando a su marido desde las gradas y compartiendo en redes la emoción por los logros del equipo.
Aunque su notoriedad se vincula al éxito deportivo de su esposo, Ann Michael ha logrado destacarse por méritos propios como influencer, presentadora de contenidos y figura pública carismática, consolidándose como una de las mujeres más comentadas del entorno del Super Bowl 2026.