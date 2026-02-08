Fotos: Tristeza en el Yankel, Lavallén sacó su VAR y la celebración del Real España

El Real España se llevó el clásico sampedrano al derrotar al Marathón en el la cancha del estadio Yankel Rosenthal en medio de jugadas polémicas
El partido estuvo con mucha emoción dentro de la cancha y la afición lo reflejaba en las gradas. Los verdolagas querían quedarse con el triunfo en su casa.
Jeaustin Campos y sus muchachos silenciaron a los verdolagas en el Yankel y se llevaron los tres puntos.
Luego del gol anulado al Marathón, el técnico Pablo Lavallén estalló contra el colegiado al discutir que lo estaban afectando
Debido a la falla del árbitro, Lavallén sacó su VAR, le mostró el teléfono al silbante por los errores cometidos en el clásico sampedrano en contra de los verdolagas.
Lavallén encaró al árbitro Armando Castro y le hacía ver que los había afectado en el clásico sampedrano, tantos fueron los reclamos que el DT se terminó yendo expulsado.
Eddie Hernández se encargó de anotar el gol del triunfo del Real España luego de una falta penal a Dixon Cruz, quien salió en fuera d elugar en la misma jugada.
Los aurinegros festejaron por todo lo alto el triunfo, silenciaron el Yankel Rosenthal, y la emoción era doble por ganarle al vecino.
Los jugadores del Marathón mostraron su enojo por los fallos arbitrales y encararon. Messiniti y Rubilio Castillo no ocultaron su furia.
Los árbitros por su parte fueron llevados al camerino con mucha seguridad.
Elementos de los COBRA acompañaron a los árbitros al camerino tras el clásico. Los verdolagas le decían de todo, luego jugadores también reclamaban.
La tristeza en el Yankel Rosenthal no se podía ocultar, los aficionados mostraron su disgusto tras el clásico sampedrano.