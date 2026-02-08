Así se vive el ambiente en el Levi's Stadium para el Super Bowl 2026

El Levi's Stadium es el escenario de la gran final de la NFL. Aquí las imágenes del ambiente que se vive a minutos del inicio del partido.
Miles de personas han esperado meses este enorme evento deportivo.
La final entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots es histórica.
El Levi's Stadium es el escenario de esta gran final de la NFL.
En el lugar se han apostado varios agentes de seguridad para brindar protección a los asistentes al partido.
Esta es la edición 60 del Super Bowl.
Desde muy temprano, miles de personas comenzaron a llegar para poder ver el partido.
Mujeres, niños y adultos mayores también se sumaron a los asistentes del duelo.
Algunos dejaron claros ser los más fanáticos de Tom Brady, quien ya es una leyenda de la NFL.
Afuera del estadio hay muchos lugares para poder tomarse fotografías.
Hasta California viajaron de diferentes partes del mundo.
En el lugar se miran muchos fanáticos de los Seahawks y uno que otro de los Patriots.
No cabe duda que este día es un día histórico en la NLF.
No solo por la gran final, sino también porque este año un hombre latino hará el show del medio tiempo.
Este año Bad Bunny será el encargado de show de 15 minutos del medio tiempo del partido.
Este es uno delos escenarios más importantes para la música.