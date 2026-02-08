Lavallén tras caer ante Real España con Marathón: "El futbol de Honduras es mediocre" "Me robaron"

El equipo verdolaga se vio afectado por un gol anulado ante Real España, provocándole la derrota 1-0 ante su rival histórico en la jornada 4 del Clausura 2026.

San Pedro Sula, Honduras.- El entrenador del Marathón, Pablo Lavallén solo atendió a una pregunta en conferencia de prensa donde se mostró muy molesto con los directivos de la liga y los árbitros del clásico.

Queríamos consultarle por lo que todos vimos y también porque se lo notó muy molesto tras la anulación del primer gol de Marathón. Profe, ¿cómo lo vivió usted? ¿Qué tiene para expresarnos sobre esa jugada y sobre lo complicado que fue terminar perdiendo el partido después de esa acción?

Buenas tardes, primero. Yo creo que... no sé si la palabra es vergüenza, pero lo que nos han hecho hoy es una vergüenza. Y tengo dos sensaciones: no sé si es producto de la mala fe o de la incapacidad. Las dos condiciones son malas.

Como entrenador de Marathón, de una institución que tiene 100 años en el fútbol, no estoy dispuesto a soportar este tipo de arbitrajes, teniendo en cuenta el antecedente del clásico anterior en el Morazán, donde una jugada con un jugador un metro y medio adelantado terminó en gol.

Y en este partido, una jugada que ya vimos, porque está circulando en todas las redes, muestra claramente que cuando sale el pase para Chuy, incluso cuando la pelota ya había salido, Chuy todavía está detrás del defensor. Y en el penal de Nixon no se ve del todo claro, pero parece adelantado.

Yo no me callo. Los árbitros nos echarán porque vamos a hablar con la verdad y vamos a mostrar imágenes con la verdad. Yo pido una fuerte sanción si se comprueba, si tienen el coraje de comprobar, que dos jugadas te arruinan un partido y te arruinan un campeonato.

Ya lo pasamos en el torneo anterior con Real España. Lo pasamos en una final, en una situación donde diez días después terminaron diciendo que el gol de Henry Figueroa había sido válido. Entonces, basta.

Basta de ser cómplices. Porque si uno no dice nada, es cómplice. Cómplice de cuatro o cinco que dirigen, que dicen “acá te pita este, acá te pita aquel” y hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren.

Basta por el fútbol hondureño. Esta gente hace que el fútbol hondureño sea mediocre. Esta gente hace que el fútbol hondureño no vaya a un Mundial. Esta gente es la que hay que remover del fútbol hondureño porque es incapaz, o peor aún, porque actúa de forma premeditada o parcial.

Basta. Digan la verdad. Digan la verdad en todos los medios. Hasta que no se empiecen a tomar las cosas con seriedad, van a seguir pasando este tipo de cosas.

Yo no estoy dispuesto a callarme, porque en el lugar donde trabajo se me pide excelencia. Mi directiva me pide excelencia para que el equipo juegue mejor y gane. Yo también le pido excelencia a mi directiva y se la pido a los árbitros, porque por un fallo arbitral nosotros nos podemos quedar sin trabajo. Ellos irán a dirigir a segunda dos o tres partidos y listo.

Lo que pasó hoy en los últimos cinco minutos fue una vergüenza nacional. Un partido que había transcurrido normal, disputado, con pocas situaciones, como suele ser. No hay análisis del partido después de lo que hicieron en esos últimos minutos.