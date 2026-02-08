  1. Inicio
¿Había posición adelantada? La jugada que tiene enfurecido a Marathón en clásico ante Real España

El derbi estuvo marcado por varias acciones discutibles que terminaron condicionando el desarrollo del juego y dejando al árbitro central

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España se impuso este domingo 1-0 al Marathón en un clásico sampedrano cargado de polémica, correspondiente a la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, disputado en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

El derbi estuvo marcado por varias acciones discutibles que terminaron condicionando el desarrollo del juego y dejando al árbitro central, Jefferson Escobar, con una evaluación negativa tras el encuentro entre dos de los equipos ubicados en la parte alta de la tabla de posiciones.

La primera jugada controversial se produjo al minuto 79 del segundo tiempo. Nixon Cruz ingresó al área del Marathón y cayó tras un contacto con Francisco “Chelito” Martínez. Escobar sancionó falta a favor del conjunto verdolaga, decisión que generó airados reclamos por parte de los jugadores aurinegros, quienes consideraron que la infracción era a su favor.

Poco después llegó la acción más polémica del compromiso. Al 89, Carlos “Chuy” Pérez recibió un pase filtrado que lo dejó mano a mano frente al portero "Buba" López y terminó anotando de manera exquisita. Sin embargo, el árbitro principal, apoyado de sus asistentes sancionaron posición adelantada, anulando una clara opción de gol para Marathón.

Las repeticiones televisivas evidenciaron que no existía fuera de juego, ya que Pérez estaba siendo habilitado por al menos dos defensores de Real España al momento del pase. La decisión arbitral privó a los verdolagas de una inmejorable oportunidad para igualar el marcador.

Al final, el Real España supo mantener la ventaja y se quedó con la victoria por la mínima diferencia, en un clásico que dejó más debate por el arbitraje que por el fútbol mostrado en la cancha.

