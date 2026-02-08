Green Day inaugura el Super Bowl 2026 y envía mensaje con "American Idiot"

California, Estados Unidos.- La banda de punk Green Day dejó clara su posición en contra del actual gobierno de Donald Trump tras interpretar el tema "American Idiot" en su presentación en el Super Bowl 2026.

La famosa banda integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool arrancó su show con el tema "Holiday", luego siguió "Boulevard of Broken Dreams".

Green Day finalizó su presentación con el tema "American Idiot" que en su letra dice: "No quiero ser un estadounidense idiota, No quiero una nación sometida a la nueva fiebre, ¿Y puedes oír el sonido de la histeria?, la manipulación subliminal de la mente en Estados Unidos".

Al interpretar este tema, uno de los más críticos hacia los gobiernos, la banda punk dejó claro que no está de acuerdo con las acciones de ICE en la administración de Trump.