Super Bowl 2026: Brandi Carlile emociona con su versión de "America the Beautiful"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Brandi Carlile interpretó "America the Beautiful" antes del inicio del Super Bowl LX en el estadio Levi's de Santa Clara, ofreciendo una versión con guitarra acústica en registro agudo acompañada por SistaStrings, el dúo de hermanas que frecuentemente colabora con ella en grabaciones y conciertos.
En entrevista con Variety publicada el sábado, Carlile reconoció haber colocado la canción en un tono desafiante. "Estoy un poco preocupada. La puse en una tonalidad que está justo en mi límite superior, así que voy a salir con todo", declaró. La cantante cumplió su palabra al añadir vibrato en uno de sus registros más altos.
"Va a ser una versión centrada melódicamente, en lugar de estar centrada rítmicamente", explicó antes de su actuación. Durante la interpretación, las cámaras cortaron a paisajes urbanos de Seattle y Nueva Inglaterra mientras SistaStrings ejecutaba un interludio.
Carlile abordó el significado de la letra escrita por la activista social Katharine Lee Bates hace más de 125 años. "No quiero poner palabras en su boca; ella era extraordinariamente brillante. Pero se siente casi como si estuviera sintiendo lo mismo sobre el país cuando la escribió que yo siento hoy al cantarla. Simplemente esa esperanza frágil, amor y creencia en dónde podría estar, reconociendo dónde ha estado y reconociendo que aún no estamos ahí", señaló.
La artista defendió el lineup musical del Super Bowl, que incluye a Bad Bunny, Charlie Puth y Coco Jones, ante las controversias surgidas. "No debería haberla. Se ve exactamente como Estados Unidos. Se ve exactamente como los Estados Unidos. Se parece a los jugadores en el campo y se parece a las personas que están viendo el deporte", afirmó.
"Creo que quienes armaron la parte de entretenimiento del Super Bowl este año hicieron un trabajo excelente", continuó Carlile. "Bad Bunny es increíble, un espíritu y artista increíble. Va a ser un show de medio tiempo fabuloso".