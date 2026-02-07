Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia es líder y Motagua sufre; así queda Real España

Tegucigalpa, Honduras.- La tabla de posiciones del torneo Clausura de la Liga Hondubet comienza a marcar diferencias en las primeras jornadas y deja a Olimpia como líder con ocho puntos, luego de cuatro partidos disputados. El conjunto albo se mantiene en la cima gracias a su regularidad, mientras que Real España lo sigue de cerca con siete unidades y mantiene la presión en la pelea por el primer lugar. En la tercera y cuarta posición aparecen Marathón y Motagua, ambos con cinco puntos, igualados también con Juticalpa, lo que evidencia lo cerrada que está la lucha en la zona media-alta del campeonato. Estos equipos se mantienen al acecho, sabiendo que una victoria en la siguiente jornada puede cambiar por completo el panorama.

Más abajo en la clasificación se encuentran CD Victoria y Lobos UPNFM, ambos con tres puntos, mientras que Choloma, Génesis PN y Olancho suman dos unidades cada uno. Platense, por su parte, cierra la tabla con apenas un punto en dos partidos disputados y necesita reaccionar para no quedarse rezagado desde temprano. En el caso del Victoria, el empate de la jornada le permitió sumar un punto de oro y alcanzar las 17 unidades en la tabla acumulada, lo que le da un respiro importante en la lucha por la permanencia, ya que ahora tiene cuatro puntos de ventaja sobre el último lugar, que sigue siendo Choloma. La actividad del Clausura continuará este domingo con dos encuentros atractivos. A las 3:00 de la tarde se disputará el primer derbi sampedrano del torneo entre Marathón y Real España, un partido que puede provocar movimientos importantes en la parte alta de la tabla.

En ese compromiso, la Máquina podría recuperar el liderato si consigue la victoria, mientras que Marathón tiene la posibilidad de alcanzar a Olimpia en la primera posición. Más tarde, a las 5:15 de la tarde, Platense recibirá a Choloma en un duelo clave para la zona baja, donde los visitantes se siguen jugando la vida y buscarán un triunfo que les permita acercarse al Victoria en la tabla acumulada.