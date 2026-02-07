  1. Inicio
Exjugadores de Liga Nacional que ahora militan en Segunda División: De Olimpia y Motagua sorprenden

Hasta exmundialistas con la Selección de Honduras ahora juegan en la liga de plata en Honduras

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 14:26
1 de 21

Te mostramos la larga lista de jugadores que brillaron en la primera división de la Liga Nacional de Honduras y ahora prueban suerte en el Ascenso.

Fotos: Cortesía.
2 de 21

Kemsie Abbott: El experimentado delantero con pasado por Victoria y CD Choloma, ahora defenderá la camisa de Estrella Roja.
3 de 21

Mathías Techera: El defensor uruguayo con pasado por el Vida y Marathón es el fichaje del Atlético Independiente de la ciudad de Siguatepeque.
4 de 21

Mayron Flores: Exjugador del Olimpia, Real España y Marathón mantiene su nombre en Leones HT6.
5 de 21

Hilder Colón: El experimentado zaguero sigue defendiendo la camisa del Leones HT6.
6 de 21

José Danilo Tobías: El abogado tiene mucha experiencia en primera con Real España y Real Sociedad, Leones HT6 le dio mucha confianza.
7 de 21

Elder Torres Guatemala: Juega para el Vida, fue mundialista con Honduras a nivel Sub-20 en Nueva Zelanda 2015 y estuvo en el plantel en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
8 de 21

Lauro Chimilio: El delantero exjugador del Vida ahora pertenece al Estrella FC de Santos Guardiola.
9 de 21

Marvin "La Flecha" Bernárdez: El exjugador del Olimpia y Vida ahora seguirá su camino en la Liga de Ascenso con Estrella FC.
10 de 21

Rony Martínez: El experimentado atacante de 38 años, mundialista con Honduras en Brasil 2014, es el alma de Real Sociedad.
11 de 21

Diego Reyes: El delantero de Real Sociedad tiene fidelidad con los tocoeños y se mantiene en la institución.
12 de 21

Oliver Morazán: El exjugador del Olimpia, Deportes Savio, Lobos UPNFM, Juticalpa, Génesis PN y ahora llega a la Liga de Ascenso para militar con el Honduras Progreso.
13 de 21

Iván "Chino" López: El extremo con pasado por Real España, Motagua y Marathón, vuelve al Parrillas One que lo dio a conocer en la primera división.
14 de 21

Reinieri Mayorquín: El exjugador de Marathón y Motagua sigue su rumbo con Estrella Roja de la ciudad de Danlí, donde defienden la corona en el torneo Clausura.
15 de 21

Jorge "Ñangui" Cardona: Campeón con el Honduras Progreso en 2015, el extremo de 39 años regresa al club arrocero tras jugar burocráticamente en Estados Unidos y El Progreso.
16 de 21

José Mendoza: El experimentado arquero de 36 años seguirá en la Liga de Ascenso, ahora con el Social Sol de su lugar de origen Olanchito.
17 de 21

German "Patón" Mejía: El multicampeón con el Olimpia tiene su primera experiencia en la Liga de Ascenso tras pasar por Real España y Lobos UPNFM.
18 de 21

Wilmer Crisanto: El mundialista Sub-20 con Honduras en Egipto 2009 y destacó en los Juegos Olímpicos de Londres 2016, milita en el Santa Rosa de La Másica, Atlántida. Tiene 36 años.
19 de 21

Félix Crisanto: El lateral derecho de 35 años y campeón con Honduras de la Copa Centroamericana 2017 milita en el Estrella FC de Islas de la Bahía.
20 de 21

Brayan Beckeles: El lateral derecho a sus 40 años no piensa en colgar los implementos deportivos y forma parte de Leones HT6.
21 de 21

Mario Martínez: El mediocampista mundialista con Honduras en Brasil 2014 tiene 36 años y ha estado entrenando con Leones HT6 previo al arranque del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras.
