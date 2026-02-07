Tabla de posiciones LaLiga de España: Barcelona gana y Real Madrid sigue en aprietos

Barcelona, España.- El FC Barcelona cumplió este sábado venciendo por 3-0 a un Mallorca que intentó dar la sorpresa en los primeros minutos del partido, pero que le faltó la puntería para derribar la cabaña de Joan García. En el duelo correspondiente a la jornada 25, el conjunto catalán se impuso en el Camp Nou gracias a los tantos de Robert Lewandowski, una de las variantes que presentó Hansi Flick en su once inicial, y Lamine Yamal y Marc Bernal.

Con este resultado, el equipo azulgrana se mantiene en la cima de la clasificación con 58 unidades y le saca cuatro de ventaja a su más cercano perseguidor, el Real Madrid. Los blancos marchan en la segunda plaza con 54, pero este domingo visitarán Mestalla para enfrentar al Valencia y con la obligación de ganar para seguir con la distancia de solo un punto. El Atlético de Madrid se sitúa en el tercer puesto con 45 puntos y recibe al Betis en el Metropolitano. Villarreal es cuarto con 42, seguido por el propio Betis que tiene 35 en la quinta posición.

El Espanyol es sexto con 34, Celta de Vigo cuenta con 33 en el séptimo lugar, Osasuna registra 29 en el octavo escalón y Real Sociedad es noveno con 28. Alavés tiene 25 en el décimo puesto. Rayo Vallecano, el Levante del hondureño Kervin Arriga y Real Oviedo, son los tres equipos que estos momentos se encuentran en la parte más baja de la tabla, peleando por la salvación.