Juticalpa FC vs Génesis EN VIVO: Horario, canal dónde verlo ONLINE HOY y alineaciones

Juticalpa, Honduras .- La jornada cuatro comienza hoy con el juego entre Juticalpa FC y Génesis PN por el torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras. Ambos equipos han mostrado altibajos y llegan con la necesidad de sumar puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla.

El duelo se desarrollará en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa en el departamento de Olancho, Honduras. Los Canecheros tienen 4 puntos y están quintos, los Caninos tienen una unidad y están penúltimos.

En el último registro de enfrentamientos entre ambos equipos, Juticalpa y Génesis empataron 1-1 en su más reciente choque liguero, reflejando la competitividad que existe entre los Canecheros y los Caninos.

Se espera un duelo disputado y dinámico, con presión alta en el mediocampo y transiciones rápidas por las bandas. La afición de ambos equipos quiere ver espectáculo, goles y un resultado que impulse moralmente a su club en lo que resta del torneo.