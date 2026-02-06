Secretaría de Turismo lanza campaña “Semana Santa, vivila aquí” y proyecta dos millones de viajeros

Tegucigalpa Honduras.- La Secretaría de Turismo lanzó la campaña “Semana Santa, vivila aquí”, con el objetivo de incentivar el turismo interno y fortalecer la economía nacional durante el asueto de Semana Santa 2026, uno de los periodos de mayor movilización en el país.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, informó que para la Semana Santa se proyecta una movilización cercana a dos millones de personas, cifra que se mantiene como promedio en los últimos años.

El lanzamiento se realizó en el Museo para la Identidad Nacional en Tegucigalpa, con la presencia del ministro de Turismo, Andrés Ehrler; la presidenta de Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Nicole Marrder; el alcalde de Roatán, Ron McNab; representantes de Migración, Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Durante el lanzamiento Ehrler explicó que el enfoque principal de la estrategia es motivar a los hondureños a redescubrir su país y asumir un rol activo como promotores del turismo nacional.

“El enfoque ahorita es volver a enamorar a los hondureños de su país y que ese descontento y desánimo que existía por el turismo de Honduras se quite”, afirmó.

El funcionario señaló que el turismo interno representa una oportunidad para dinamizar la economía, especialmente en zonas costeras y comunidades que dependen de la actividad turística durante los feriados largos.

“Queremos que sean los hondureños quienes se conviertan en el principal motor del turismo, moviendo la economía desde adentro”, apuntó.

Según el titular de Turismo, datos de años anteriores confirman que la movilización durante Semana Santa siempre ha rondado los dos millones de personas, por lo que la campaña busca ordenar y potenciar ese flujo. “Los datos siempre han estado alrededor de dos millones de personas movilizadas en el asueto”, recordó.

Ehrler destacó que una característica clave del turismo nacional es que los hondureños suelen viajar en familia, un aspecto que debe ser tomado en cuenta por el sector. “Los hondureños no se mueven solos, se mueven en familia, y eso es algo a lo cual tenemos que apuntar”, expresó.