Secretaría de Turismo lanza campaña “Semana Santa, vivila aquí” y proyecta dos millones de viajeros

Tegucigalpa Honduras.- La Secretaría de Turismo lanzó la campaña “Semana Santa, vivila aquí”, con el objetivo de incentivar el turismo interno y fortalecer la economía nacional durante el asueto de Semana Santa 2026, uno de los periodos de mayor movilización en el país.
El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, informó que para la Semana Santa se proyecta una movilización cercana a dos millones de personas, cifra que se mantiene como promedio en los últimos años.
El lanzamiento se realizó en el Museo para la Identidad Nacional en Tegucigalpa, con la presencia del ministro de Turismo, Andrés Ehrler; la presidenta de Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Nicole Marrder; el alcalde de Roatán, Ron McNab; representantes de Migración, Secretaría de Infraestructura y Transporte.
Durante el lanzamiento Ehrler explicó que el enfoque principal de la estrategia es motivar a los hondureños a redescubrir su país y asumir un rol activo como promotores del turismo nacional.
“El enfoque ahorita es volver a enamorar a los hondureños de su país y que ese descontento y desánimo que existía por el turismo de Honduras se quite”, afirmó.
El funcionario señaló que el turismo interno representa una oportunidad para dinamizar la economía, especialmente en zonas costeras y comunidades que dependen de la actividad turística durante los feriados largos.
“Queremos que sean los hondureños quienes se conviertan en el principal motor del turismo, moviendo la economía desde adentro”, apuntó.
Según el titular de Turismo, datos de años anteriores confirman que la movilización durante Semana Santa siempre ha rondado los dos millones de personas, por lo que la campaña busca ordenar y potenciar ese flujo. “Los datos siempre han estado alrededor de dos millones de personas movilizadas en el asueto”, recordó.
Ehrler destacó que una característica clave del turismo nacional es que los hondureños suelen viajar en familia, un aspecto que debe ser tomado en cuenta por el sector. “Los hondureños no se mueven solos, se mueven en familia, y eso es algo a lo cual tenemos que apuntar”, expresó.
En ese sentido, indicó que desde Tegucigalpa y San Pedro Sula los destinos más frecuentes durante Semana Santa se concentran en la costa norte del país.
Entre las ciudades con mayor proyección turística mencionó Tela, La Ceiba, Omoa y la zona de Trujillo, que cada año reciben una alta afluencia de visitantes nacionales.
Asimismo, señaló que para los capitalinos la segunda opción más frecuente es el Golfo de Fonseca, lo que incrementa la demanda turística en el sur del país. “El Golfo de Fonseca sigue siendo una alternativa importante para quienes salen desde la capital”, indicó.
En ese sentido, el ministro hizo un llamado a los empresarios del sur para prepararse de manera anticipada. “Nuestra gente en el sur del país tiene que estar lista para operar, para atender y para recibir visitantes durante este tiempo”, subrayó.
Ehrler también recordó la promesa del presidente Nasry Asfura de habilitar en 60 días las principales carreteras hacia los destinos de sol y playa. “La garantía vial es clave para darle confianza a empresarios y turistas”, señaló.
Agregó que esta medida permitirá mejorar el acceso tanto hacia el norte como al sur del país, fortaleciendo la competitividad del sector turístico. “Queremos asegurar que los hondureños puedan movilizarse sin obstáculos hacia los destinos turísticos”, agregó.
El ministro hizo un llamado directo al empresariado nacional para que prepare ofertas atractivas para la temporada. “Es momento de empezar a trabajar paquetes turísticos que vuelvan a atraer a los hondureños”, expresó.
Asimismo, instó a los alcaldes de las zonas costeras a involucrarse activamente en la preparación de los destinos. y que empiecen a limpiar playas para darle una nueva cara a Honduras.
Como parte de las acciones previas a Semana Santa, el gobierno anunció la intervención de 2,700 kilómetros de carreteras mediante un decreto de emergencia. “Este programa de bacheo y reparación se ejecutará en los próximos dos meses”, detalló.
La Semana Santa es uno de los periodos más importantes del año en Honduras por su significado religioso y su impacto en el turismo, y en 2026 se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, fechas en las que se espera nuevamente una movilización masiva a nivel nacional.