Listado de zonas que no tendrán luz este sábado 7 de febrero en Honduras

Conozca qué zonas no tendrán energía eléctrica durante al menos ocho horas, debido a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando este sábado

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 17:42
Algunas zonas de San Pedro Sula no contarán con energía eléctrica este sábado 7 de febrero.

San Pedro Sula, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programo cortes de luz para este sábado-07 de febrero- en San Pedro Sula, Cortés.

Las interrupciones eléctricas serán desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, debido a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando en la zona. Aquí el listado oficial:

San Pedro Sula, Cortés de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Inhdelva SPS (plantel Nike Factory), bomba de agua, familia Giacomán

San Pedro Sula, Cortés de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Col. Villa Ernestina II, col. Maranatha, col. Perfecto Vásquez, col. Brisas del Merendón (Brisas del Campo), col. Miguel Ángel Pavón, Blue Warehouse 1, Tranycop, Bodega Walmart, Bodega Nestlé.

