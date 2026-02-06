Listado de zonas que no tendrán luz este sábado 7 de febrero en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programo cortes de luz para este sábado-07 de febrero- en San Pedro Sula, Cortés.
Las interrupciones eléctricas serán desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, debido a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando en la zona. Aquí el listado oficial:
San Pedro Sula, Cortés de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Inhdelva SPS (plantel Nike Factory), bomba de agua, familia Giacomán
San Pedro Sula, Cortés de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Col. Villa Ernestina II, col. Maranatha, col. Perfecto Vásquez, col. Brisas del Merendón (Brisas del Campo), col. Miguel Ángel Pavón, Blue Warehouse 1, Tranycop, Bodega Walmart, Bodega Nestlé.