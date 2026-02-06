La Maratón del Saber lleva útiles escolares a comunidades urbanas y rurales del país

Tegucigalpa, Honduras.- La campaña Maratón del Saber se ha consolidado como una iniciativa solidaria que recorre colonias, aldeas y caminos de tierra con un objetivo claro: fortalecer la educación en Honduras mediante la entrega de útiles escolares a niños y niñas que inician el año lectivo con nuevas oportunidades.

Desde su creación, el programa ha distribuido cuadernos, lápices y materiales básicos a miles de estudiantes, convirtiéndose en un respaldo clave para familias y centros educativos que enfrentan limitaciones económicas.

Cada entrega simboliza un nuevo comienzo para los escolares, quienes reciben los insumos con la expectativa de un mejor proceso de aprendizaje.

El recorrido ha sido amplio y constante, tanto en el Distrito Central como en municipios cercanos a la capital. Colonias de Tegucigalpa y Comayagüela como Divanna, Generación 2000, Suyapa y Nueva Australia han sido parte de la jornada, donde docentes y padres de familia destacan el impacto del apoyo ante la escasez de recursos que afecta a numerosos centros educativos.

La Maratón del Saber también ha llegado a comunidades rurales del departamento de Francisco Morazán, incluyendo municipios como Lepaterique y aldeas donde los útiles escolares no siempre están al alcance de las familias. En estos lugares, cada visita se transforma en una jornada cargada de entusiasmo y esperanza para la comunidad educativa.

En el sur del país, la iniciativa ha dejado huella en comunidades de Choluteca, San Marcos de Colón, El Zarzal y San Juan de Duyusupo, donde los estudiantes reciben los materiales con la ilusión de que un cuaderno nuevo puede marcar la diferencia en su formación académica.

El impacto solidario se extiende además al occidente de Honduras. En Marcala, La Paz, centros educativos como la Escuela Lempira, el kínder José Trinidad Cabañas y la Escuela 18 de Noviembre han sido beneficiados con las entregas, en un esfuerzo por fortalecer la educación desde las aulas más sencillas.

Docentes y directores coinciden en que la campaña no solo se limita a la distribución de útiles, sino que acompaña a comunidades educativas que, pese a las dificultades, continúan apostando por el estudio como una vía para romper ciclos de pobreza.