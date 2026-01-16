Inicia la Maratón del Saber de EL HERALDO: Una cruzada por la educación

Tegucigalpa, Honduras.- La educación es la piedra angular del desarrollo y la transformación social de un país. Con el objetivo de que ningún estudiante abandone las aulas por falta de útiles escolares, EL HERALDO impulsa desde hace 23 años la Maratón del Saber, un proyecto que siembra esperanza en miles niños de escuelas públicas del Distrito Central y del interior del país. Esta iniciativa no solo promueve el conocimiento académico, también incentiva valores como la disciplina, el esfuerzo y dibuja sonrisas en los beneficiados, que ven en un cuaderno, un lápiz o una mochila, una oportunidad para alcanzar sus metas. "La Maratón del Saber es el aporte de EL HERALDO a la educación del país, es una oportunidad para apoyar a los niños para que puedan alcanzar sus sueños. Agradecemos a las empresas e instituciones que cada año se suman a este proyecto, sin ellos nada sería posible", dijo Glenda Estrada, jefa de Redacción.

Por más de dos décadas, la Maratón del Saber ha sido una puerta de oportunidades para los más de 60 mil niños beneficiados. Cada entrega en los centros educativos ha sido posible gracias al apoyo de empresas, instituciones, organizaciones y personas particulares que cada año se suman con sus aportes.

Es por ello que, en este 2026, en la vigesimotercera edición de la Maratón del Saber la meta es llegar a más niños mediante la entrega de cuadernos, lápices, borradores y otros útiles escolares.

Y para lograrlo se necesita del aporte de organizaciones, empresas, instituciones y ciudadanos a que sean parte de este proyecto que dibuja sonrisas y transforma vidas. Son estas empresas e instituciones las que hacen posible la Maratón del Saber. Entre ellas Quiñónez Industrial con sus cuadernos Quick, que ha acompañado a EL HERALDO desde el inicio de este proyecto. De la misma manera, empresas como Santillana Honduras, que ha sido un donante constante durante más de cinco años de libros y material educativo. Acceso Financiero y la FUNDAUPN, entre otras han sumado esfuerzos para cambiar el futuro de miles de pequeños. "Gracias por la confianza que depositan en nuestra marca. Tengan la certeza que cada cuaderno, borrador, lápiz, libro o mochila que donen, llegará a las manos de los estudiantes que más lo necesitan", indicó Eddy Montalván, gerente de Mercadeo de OPSA.

¿Cómo se puede apoyar?