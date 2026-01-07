Paz, salud, juguetes y arte: los deseos que marcaron la campaña "Cartas a Santa"

Tegucigalpa, Honduras.- “Santa, he decidido que en lugar de cosas materiales, pediré al menos 20 años más de vida para mi papá”, escribió la pequeña Aury Iglesias, quien, llena de ilusión y magia, realizó su carta a Santa Claus. Al igual que Aury, miles de cartas cargadas de esperanza y buenos sentimientos fueron enviadas a la oficina de Santa Claus y de los Reyes Magos. En ellas, niños cargados de sueños y metas grandes no solo solicitaron juguetes o instrumentos de arte, también pidieron vida, paz y bienestar para Honduras. Pero fue dentro de sobres decorados con brillantina y dibujos hechos a mano que los deseos nacidos de la bondad infantil caracterizaron el cierre de la campaña “Carta a Santa”, organizada por EL HERALDO en conjunto con El Correo Nacional de Honduras (Honducor). La campaña no solo llevó regalos, sino también un momento de unión y felicidad. Porque cada menor se esforzó, con su puño y letra, al escribir una carta que llegó al Polo Norte.

"A veces nos podía aprender las tablas, pude pasar el grado pero prometo ponerme las pilas y platicar menos en clases, por haber pasado el año quisiera una muñeca pelona y que puedas compartir con todos los niños del mundo que necesitan mucho amor y alegría. Gracias, Santa, por hacer felices a todos los niños", fue la emotiva y colorida carta que la pequeña Dayana Espino envió directamente a la oficina de Santa Claus. Historias como estas demostraron que, más allá de la Navidad, la voz de la niñez hondureña sigue siendo un recordatorio de que los deseos más valiosos no siempre se envuelven en papel de regalo, sino en palabras sinceras y llenas de esperanza.

Deseos navideños

En conversaciones con EL HERALDO, Santa Claus acompañado del Grinch, compartió que entre las peticiones más recurrentes destacaron las muñecas, los carritos a control remoto, materiales para arte e incluso las consolas de videojuegos, solicitudes propias de la ilusión y la alegría infantil. No obstante, entre cientos de sobres, cartas llenas de color y decoraciones navideñas, hubo un mensaje que capturó de manera especial su atención. Más allá de los regalos, una pequeña pidió algo que no se envuelve ni se coloca bajo el árbol: paz para Honduras durante este 2026. “Querido Santa, este año me porté muy bien. Te pido que me regales una muñeca, colores y stickers, y que traigas paz a Honduras”, escribió la pequeña Sofía Maldonado, de 8 años, dejando en evidencia que, incluso desde la inocencia, los niños también sueñan con un país más tranquilo y esperanzador. Ese deseo sencillo, reafirmó que la Navidad también es un tiempo para pedir bienestar colectivo y creer que los mejores regalos son aquellos que alcanzan a todos y velan por el bienestar colectivo desde el deseo más puro y genuino: el infantil.

Agardecimientos