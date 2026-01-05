  1. Inicio
Niños con propósitos: ¿cómo lograr que sus hijos se fijen metas este 2026?

Fijarse metas ayuda a los niños a desarrollar habilidades clave como la constancia, la organización y la tolerancia a la frustración. Aprovechen el impulso de inicio de año

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 17:00
No los subestime; los niños son capaces de comenzar a construir hábitos que los acompañarán toda la vida.

 Foto: Shutterstock.

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando se habla de propósitos de Año Nuevo, la conversación suele girar en torno a los adultos: bajar de peso, ahorrar dinero o mejorar en el trabajo. Sin embargo, los niños también son capaces de proponerse metas, entender compromisos sencillos y, sobre todo, comenzar a construir hábitos saludables.

Hábitos comunes que estarían afectando el bienestar de sus hijos

Enseñarles a fijarse objetivos desde temprana edad les ayuda a desarrollar habilidades clave como la constancia, la organización y la tolerancia a la frustración.

Cuando un niño entiende que puede proponerse algo y trabajar para lograrlo, refuerza la confianza en sí mismo y aprende que el esfuerzo tiene resultados.

Claro, es fundamental que las metas estén alineadas con su edad, sus habilidades y su entorno. Para los más pequeños, los objetivos deben ser simples y concretos, como recoger sus juguetes o lavarse los dientes sin recordatorios.

En niños mayores, las metas pueden relacionarse con la escuela, el deporte o la convivencia, como mejorar la lectura, organizar mejor sus tareas o practicar una actividad física de forma constante.

Diseñe su 2026 desde la biología del cambio

El acompañamiento adulto es clave, pero sin caer en la imposición. Lo ideal es conversar con los niños y preguntarles qué les gustaría mejorar o aprender. Escuchar sus intereses y validar sus ideas hace que el propósito sea realmente suyo. Los adultos pueden orientar.

Finalmente, un propósito no se cumple de un día para otro. Enseñarle a sus hijos que los pequeños esfuerzos diarios son los que generan cambios reales es parte del aprendizaje.

Establecer rutinas claras, usar recordatorios visuales y celebrar avances ayuda a que el hábito se consolide sin presión.

Los adultos pueden orientar, ajustar expectativas y ayudar a que las metas sean realistas, pero evitando convertirlas en una obligación rígida.

 (Foto: Shutterstock.)

Ejemplos que sirven para adoptar ideas

Aquí una lista de propósitos, pensada para que padres y cuidadores puedan adaptarlos según la edad, personalidad y contexto de cada niño.

Hábitos de rutina. Entre los propósitos que ayudan a construir rutinas y autonomía están: acostarse y levantarse a una hora similar, lavarse los dientes y las manos sin recordatorios, y ordenar su mochila por la noche.

Propósitos 2026: Tips para empezar a construir el hábito de la lectura

Aprendizaje y escuela. Ideales para reforzar la responsabilidad académica sin presión son: leer entre 10 y 20 minutos al día un libro de su interés y practicar escritura, dibujo o matemáticas algunos minutos diarios.

Gestión emocional. Hábitos pensados en su bienestar mental serían: respirar profundo cuando están enojados o frustrados, y pedir ayuda si la necesiten.

Convivencia y valores. Estos son propósitos que fortalecen el respeto y la empatía: saludar y despedirse con amabilidad, compartir juguetes y turnos de juego y escuchar cuando otro habla.

Uso de pantallas. Muy útiles en la actualidad: limitar el tiempo de videojuegos o celular, apagar pantallas antes de dormir y alternar pantallas con actividades creativas.

Manejo del dinero. Los propósitos de ahorro adaptados a su edad incluyen: guardar una parte de su mesada, ahorrar monedas en una alcancía para un objetivo específico y esperar unos días antes de comprar algo que desean.

