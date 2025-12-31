Propósitos 2026: Tips para empezar a construir el hábito de la lectura

Tegucigalpa, Honduras.- Cada inicio de año trae consigo una lista de propósitos, y entre los más repetidos está leer más . Sin embargo, para muchos, el entusiasmo dura poco: libros abandonados, páginas sin terminar y la sensación de que la lectura “no es para ellos”.

La buena noticia es que crear el hábito de leer no depende de disciplina extrema, sino de pequeñas decisiones cotidianas que hacen la experiencia más accesible y placentera.

1. Empieza pequeño (muy pequeño). Uno de los errores más comunes es proponerse leer “una hora diaria”. Empieza con 10 minutos al día o 5–10 páginas. La constancia es más importante que la cantidad.

2. Asocia la lectura a un momento fijo. El hábito se construye mejor cuando se integra a una rutina ya existente: antes de dormir, con el café de la mañana, en el transporte o durante una pausa. No esperes “tener tiempo”; créalo.

3. Elige libros que realmente te den curiosidad. No todos los libros son para todos los lectores. Si un libro no te engancha en 40–50 páginas, puedes dejarlo sin culpa. Leer por obligación mata el hábito.

4. Prioriza libros cortos y de lenguaje sencillo. Terminar un libro genera motivación. Los libros breves ayudan a crear la sensación de logro y refuerzan el deseo de seguir leyendo.

5. Aprovecha todos los formatos. Leer también cuenta si es: libro físico, ebook, audiolibro. Lo importante es consumir historias o ideas, no el formato.