Real España derrota a Choloma con goles de Aparicio y Eddie Hernández para seguir como líder

La 'Máquina' consiguió los tres puntos gracias a los tantos de Daniel Aparicio y Eddie Hernández para reafirmar el liderato: cuatro triunfos y dos empates con los que suma 14 unidades, sin todavía conocer la derrota.

San Pedro Sula, Honduras .- En el día de San Valentín, Real España volvió a enamorar a sus aficionados este sábado tras vencer con un ajustado 2-1 al CD Choloma en el Estadio Morazán, por la sexta jornada del Clausura 2026 de la Liga Hondubet.

El conjunto catedrático afrontó este encuentro ante un Choloma que continúa en el camino de la amargura de la mano de Carlos 'Chato Padilla sin ganar un tan solo partido, aunque esta noche intentó poner en aprietos a los aurinegros.

Pensando en el partido del martes contra Los Angeles FC por la Champions de Concacaf, el técnico Jeaustin Campos decidió hacer variantes en su once inicial. El panameño Julio Rodríguez hizo su debut oficial y lo mismo con el Sub-20 hondureño, Yoshua Palacios.

Figuras como el capitán Jhow Benavídez, Darixon Vuelto, Jack Jean-Baptiste o Franklin Flores no tuvieron minutos para estar en plenas condiciones a ese importante duelo contra el cuadro liderado por el surcoreano, Heung-Min Son.

No tardó mucho tiempo Real España en dar el primer golpe. Apenas a los 5 minutos, el defensor Daniel Aparicio conectó de cabeza el primer córner del partido, ejecutado por Roberto Osorto, y puso en ventaja a los locales.

Tras el tanto, la visita comenzó a despertar e intentaba inquietar la portería del 'Buba' López hasta que consiguió el empate con un tiro libre de Daniel Rocha, y la complicidad del arquero sampedrano al 36'.

