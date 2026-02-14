Pichichi de LaLiga Española: Vinícius marca doblete y sube; Mbappé da ventaja

Los goleadores del fútbol español en LaLiga. Mbappé no estuvo en el último partido del Real Madrid que comanda Álvaro Morata
15. Jorge De Frutos (Rayo Vallecano) -- Otro de los delanteros que está metido en el top con 7 anotaciones.
14. Mikautadze (Villarreal) -- Anotó este sábado en la derrota ante el Getafe (2-1) y escala en la tabla de goleadores con 7 goles.
13. Vladyslav Vanat (Girona) -- Lleva acumulado 7 goles y puede ampliar su ventaja el próximo lunes. Se enfrentan al Barcelona en el cierre de la jornada 24.
12. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño se destapó con doblete ante Real Sociedad y escala en la tabla de goleadores con 8 goles.
11. Raphinha (Barcelona) -- El extremo y capitán azulgrana ha estado ausente por lesión, pero se mantiene en el top con sus 8 anotaciones.
10. Cucho Hernández (Betis) -- Ha estado ausente por lesión y se estanca en la tabla de goleadores con 8 dianas.
9. Moleiro (Villarreal) -- No tuvo minutos este sábado por la jornada 34 y se queda con 9 goles.
8. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español anotó de penal ante el Real Madrid y escaló en la tabla tras llegar a 10 goles.
7. Borja Iglesias (Celta) -- Volvió a marcar y ahora lo hizo ante el Espanyol. Alcanzó las 10 anotaciones en lo que va de LaLiga.
6. Robert Lewandowsli (FC Barcelona) -- El polaco se ha quedado atrás y lleva 10 goles tras 23 partidos disputados. Su equipo juega el lunes ante el Girona.
5. Lamine Yamal (Barcelona) -- Ha marcado en sus últimos partidos y espera seguir aumentando su cuenta. Lleva 10 anotaciones.
4. Budimir (Osasuna) -- Se fue en blanco en esta jornada 24 y se queda con 11 goles en la tabla de goleadores.
3. Ferran Torres (Barcelona) -- El español no ha vuelto a marcar y se mantiene con sus 12 anotaciones.
2. Muriqi (Mallorca) -- Ha sorprendido en esta temporada de la Liga Española y le pisa los talones a Mbappé. Lleva 15 dianas y puede aumentar este domingo al medirse ante el Real Betis.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés sufrió revés en esta jornada; se quedó sin jugar por molestias y por ende no sumó en esta fecha. Se mantiene en el liderato por el 'Pichichi' con 23 goles.
Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras el inicio de la jornada 24.