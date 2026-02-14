Vinicius rompe récord, polémicos penales de Real Madrid y se termina el conflicto

El Real Madrid la pasa bien, en su última presentación goleó a la Real Sociedad y se puso como líder de LaLiga, por su parte el delantero Vinícius Jr rompió récord
El conjunto merengue salió con variantes en su alineación: Gonzalo García, Arda Guler, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold fueron titulares en lugar de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo y Raúl Asencio.
Mbappé vio todo el partido desde el banquillo. El técnico Álvaro Arbeloa no quiso arriesgarlo por las molestias que aún sufre en su rodilla izquierda, y pensando en los palyoffs de la Champions League contra Benfica.
Sin embargo, el puesto de 'Kiki' estuvo bien ocupado por Gonzalo García, que siempre anota cuando tiene la oportunidad. El canterano solo tardó cinco minutos para abrir el marcador.
Gonzalo marcó el primero de los blancos tras una gran asistencia de Alexander-Arnold, que regresaba a la titularidad después de dos meses. El lateral inglés ya se recuperó por completo de su lesión muscular.
Tan solo cuatro minutos después vino la primera jugada polémica del encuentro: Vinicius fue derribado dentro del área y el árbitro Francisco José Hernández Maeso no dudó en señalar penal, aunque la falta fue discutida. No hubo intervención del VAR.
El polémico penal sobre Vinicius no tardó en viralizarse por las redes sociales. Muchos usuarios consideran que el brasileño engañó al silbante y que fue un "piscinazo". "Otra ayudita para el Madrid", expresó un hincha.
Ante la ausencia de Mbappé, Vinicius fue el encargado de disparar desde los 12 pasos y marcó el segundo para el Real Madrid.
Los dirgidos por Arbeloa se fueron al descanso con el 3-1 a favor y el argentino Franco Mastantuono también esperaba su oportunidad entre los suplentes. Al final, tampoco tuvo minutos como Mbappé.
Un solo minuto después de la pausa, Vinicius volvió a ser derribado dentro del área y el colegiado pitó otro polémico penal. La imagen muestra un leve contacto del zaguero sobre el brasileño, pero no lo suficiente para marcar falta, según los expertos.
El '7' tomó nuevamente el esférico y firmó el cuarto para los blancos. "Vinicius es el primer jugador del Real Madrid que provoca dos penaltis, lanza ambos y los convierte, en un mismo partido de LaLiga, desde que lo hiciera Molowny contra el Valencia, el 14 de octubre de 1951. Han pasado 75 años", publicó el famoso Mister Chip.
Cabe mencionar que Vini llegó a ochos tantos en LaLiga tras 23 partidos disputados. Esta noche lideró el ataque del Real Madrid y se llevó el reconocimiento del Santiago Bernabéu.
Y no podía faltar la actuación de Courtois. El portero belga evitó el segundo de la visita tras desviar un disparo de Aihen Muñoz, cuando estaba prácticamente libre de marcas.
Con el partido casi sentenciado, Arbeloa decidió darle entrada a Dani Carvajal por Alexander-Arnold al 60'. La afición del Bernabéu se levantó de sus butacas y ovacionó la vuelta del capitán español, que solo tenía 27 minutos repartidos en nueve convocatorias.
La prensa española publicó hace unos días que la relación entre Arbeloa y Carvajal no era la mejor. No obstante, ambos dejan claro que no existe conflicto y que la decisión del DT pasa porque el defensor aún no se recuperaba de sus molestias físicas.