Vinicius rompe récord, polémicos penales de Real Madrid y se termina el conflicto

El '7' tomó nuevamente el esférico y firmó el cuarto para los blancos. "Vinicius es el primer jugador del Real Madrid que provoca dos penaltis, lanza ambos y los convierte, en un mismo partido de LaLiga, desde que lo hiciera Molowny contra el Valencia, el 14 de octubre de 1951. Han pasado 75 años", publicó el famoso Mister Chip.