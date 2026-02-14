¡Vuelve el calor! Temperaturas de hasta 38 grados se esperan esta semana en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Poco a poco el frío se va desvaneciendo de Honduras, aunque se proyectan al menos dos frente frío en el país en este mes y marzo.
Tras haber llegado a 4 grados centígrados hace semanas en municipios de Intibucá y Lempira, el calor se proyecta para la semana entrante en algunos departamentos del territorio nacional.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) prevé temperaturas secas en el sur de Honduras donde llegaría hasta los 38 grados.
En algunos municipios de Valle -como Nacaome- se espera 38 grados el lunes y el domingo de la semana entrante, mínimas de 18.
En tanto, en Choluteca subirá hasta los 37 grados entre el lunes al jueves y nuevamente el domingo, mínimas de 19 durante la semana.
En el Distrito Central máximas 29 este domingo 15 de febrero y el sábado (mínimas de 11 grados). Por su parte, en San Pedro Sula, máximas de 34 grados el sábado 21 de febrero y mínimas de 17.
La llegada del calor ha hecho que Copeco ya se esté preparando para combatir los incendios forestales a causa de la sequía y el ser humano.
A su vez, se han dado recomendaciones como hidratarse constantemente, permanecer en lugares frescos o climatizados, y evitar la exposición al sol entre las 12:00 y las 15:00 horas.
El pasado 12 de febrero se nombró al nuevo titular de Copeco, el exdiputado Reynaldo Sánchez quien ya estuvo en la dependencia durante el gobierno de Juan Orlando Hernández.