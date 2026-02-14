Real España vs Choloma EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido ONLINE y alineaciones

El Real España llega de igualar ante el Juticalpa FC y el Choloma de caer ante el Olancho FC

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España, líder del torneo Clausura, está empatando 1-1 ante el CD Choloma por la jornada seis en la cancha del estadio Morazán.

Un triunfo de la Máquina estiraría la ventaja en el primer lugar del certamen. Mientras que Choloma busca sumar su primera victoria y recortar puntos con el Victoria, décimo lugar de la tabla por el no descenso.

Alineaciones

Real España: 22-Luis López; 21-Edson Palacios, 19-Daniel Aparicio, 4-Juan Capeluto, 26-Julio Rodríguez (debut panameño 19 años); 58-Yochua Palacios (Debut sub-20), 44-Afronit Tatum, 38-Roberto Osorto; 54-Mike Arana, 20-César Romero y 30-Angel Sayago.

Choloma: 24-J. Pineda; 4-J. Cordova, 18-J. Quejada, 2-B. Barrios, 23-H. Castillo; 5-Jordi Franco, 8-Daniel Rocha, 22-Eiver Florez, 12-Y. Chávez; 7-E. Palma, 13-M. Aceituno

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC