Real España vs Choloma EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido ONLINE y alineaciones

San Pedro Sula, Honduras .- El Real España , líder del torneo Clausura, está empatando 1-1 ante el CD Choloma por la jornada seis en la cancha del estadio Morazán.

Un triunfo de la Máquina estiraría la ventaja en el primer lugar del certamen. Mientras que Choloma busca sumar su primera victoria y recortar puntos con el Victoria, décimo lugar de la tabla por el no descenso.