Olancho vs Juticalpa EN VIVO: Hora y dónde ver clásico olanchano EN DIRECTO

Juticalpa, Honduras.- El Olancho FC está derrotando 2-0 al Juticalpa FC por la jornada 6 del torneo Clausura en la cancha del Juan Ramón Brevé.
Alineaciones
Olancho FC: Gerson Argueta, Geisson Perea, Nelson Múñoz, Óscar Almendarez, Diego Rodríguez, Henry Gómez, Gabriel Leiva, Carlos Argueta, Kevin "Choloma" Lópz, Clayvin Zúñiga y Marlon "Machuca" Ramírez.
Juticalpa FC: Denovan Torres, Júnior García, Luis Hurtado, Yervis Gutiérrez, Roger González, Wisdom Quayé, Axel Gómez, Yair Medrano, Marcelo Canales y Josué Villafranca.
Hora y canal que transmite el partido
Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC