Olancho vs Juticalpa EN VIVO: Hora y dónde ver clásico olanchano EN DIRECTO

El Juticalpa FC ganó el último clásico olanchano ante los Potros del Olancho FC

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 17:11
Clayvin Zúniga llegó a su cuarto gol con el Olancho FC.

 Foto: cortesía

Juticalpa, Honduras.- El Olancho FC está derrotando 2-0 al Juticalpa FC por la jornada 6 del torneo Clausura en la cancha del Juan Ramón Brevé.

Alineaciones

Olancho FC: Gerson Argueta, Geisson Perea, Nelson Múñoz, Óscar Almendarez, Diego Rodríguez, Henry Gómez, Gabriel Leiva, Carlos Argueta, Kevin "Choloma" Lópz, Clayvin Zúñiga y Marlon "Machuca" Ramírez.

Juticalpa FC: Denovan Torres, Júnior García, Luis Hurtado, Yervis Gutiérrez, Roger González, Wisdom Quayé, Axel Gómez, Yair Medrano, Marcelo Canales y Josué Villafranca.

Hora y canal que transmite el partido

Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
