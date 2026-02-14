  1. Inicio
"Yo le prometí que lo iría a dejar": esposa de Cristhian Enamorado pide ayuda para su repatriación

Con un corazón humilde, Jacqueline pide ayuda a los hondureños que puedan colaborar con la recaudación de fondos para la repatriación de su esposo, quien falleció en Charlotte

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 13:07
1 de 10

"Ayúdenme, por favor. Él no quisiera quedarse aquí; yo le prometí que lo iría a dejar. Aunque sea con poco, cualquier ayuda o moneda sirve", es el mensaje de una esposa que busca cumplir el sueño de su pareja, luego de que este perdiera la vida en un accidente en Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Cristhian Enamorado, hondureño originario de Santa Bárbara, murió tras sufrir un trágico accidente de tránsito ocurrido en Charlotte, Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

El accidente tuvo lugar la noche del jueves 12 de febrero en Chester, Carolina del Norte, cuando Cristhian regresaba de su jornada laboral acompañado de su esposa y su hermano.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Ambos sobrevivieron y están estable, pero Cristhian fue trasladado con vida a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció horas después, alrededor de las 2:00 de la tarde del viernes, a causa de la gravedad de sus heridas.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

A través de redes sociales, su esposa expresó el profundo vacío que deja su partida.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

“Muchos saben el amor que nos teníamos, ocho años juntos y me dejas una bebé de tres meses que era la luz de tus ojos. Lograste conocerla y me di cuenta del gran papá que eras”, mencionó.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

El joven, originario del sector Los Guineos, deja atrás a su esposa y compañera de trabajo, y a una bebé de apenas tres meses.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

La esposa de Cristhian pide a los hondureños ayuda para cumplir su última petición de ser enterrado en su país, pues él pidió no quedarse en EE. UU.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

“Me dejas un vacío enorme, amor, que el tiempo jamás me curará. Éramos almas gemelas y todo el mundo lo sabe. Cuánto te amo, perrito. Gracias por la niña que me dejaste. Nunca te olvidaré y algún día estaremos juntos nuevamente”, expresó la pareja de Enamorado.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Para realizar la ayuda, pueden comunicarse al 980-636-3225, número brindado por su esposa.

 Foto: Redes sociales
