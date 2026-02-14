"Yo le prometí que lo iría a dejar": esposa de Cristhian Enamorado pide ayuda para su repatriación

"Ayúdenme, por favor. Él no quisiera quedarse aquí; yo le prometí que lo iría a dejar. Aunque sea con poco, cualquier ayuda o moneda sirve", es el mensaje de una esposa que busca cumplir el sueño de su pareja, luego de que este perdiera la vida en un accidente en Estados Unidos.
Cristhian Enamorado, hondureño originario de Santa Bárbara, murió tras sufrir un trágico accidente de tránsito ocurrido en Charlotte, Estados Unidos.
El accidente tuvo lugar la noche del jueves 12 de febrero en Chester, Carolina del Norte, cuando Cristhian regresaba de su jornada laboral acompañado de su esposa y su hermano.
Ambos sobrevivieron y están estable, pero Cristhian fue trasladado con vida a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció horas después, alrededor de las 2:00 de la tarde del viernes, a causa de la gravedad de sus heridas.
A través de redes sociales, su esposa expresó el profundo vacío que deja su partida.
“Muchos saben el amor que nos teníamos, ocho años juntos y me dejas una bebé de tres meses que era la luz de tus ojos. Lograste conocerla y me di cuenta del gran papá que eras”, mencionó.
El joven, originario del sector Los Guineos, deja atrás a su esposa y compañera de trabajo, y a una bebé de apenas tres meses.
La esposa de Cristhian pide a los hondureños ayuda para cumplir su última petición de ser enterrado en su país, pues él pidió no quedarse en EE. UU.
“Me dejas un vacío enorme, amor, que el tiempo jamás me curará. Éramos almas gemelas y todo el mundo lo sabe. Cuánto te amo, perrito. Gracias por la niña que me dejaste. Nunca te olvidaré y algún día estaremos juntos nuevamente”, expresó la pareja de Enamorado.
Para realizar la ayuda, pueden comunicarse al 980-636-3225, número brindado por su esposa.